Magyarország, ezen belül a budapesti Tüskecsarnok tavaly decemberben kapta meg a rendezési jogot az Európa-liga ezüst divíziójának lebonyolítására, mely nagy sportdiplomáciai siker és egyben öröm is a szövetség számára. Sőt, extra motivációt jelenthet válogatottunknak is a hazai pálya, hiszen a szervezők szerint közel telt ház várható.

A szombati elődöntőkben 16 órakor az északmacedónok a finnekkel találkoznak, míg a magyarok 19 órától a románokkal csapnak össze (tv: M4 Sport+). Vasárnap viszont már a helyosztókat játsszák a csapatok: a bronzmérkőzés délután négy órától, míg a döntő este hét órától veszi kezdetét, remélhetőleg magyar részvétellel. A tét mindenesetre nagy, a győztes jövőre egy osztállyal feljebb, az arany divízióban méretheti meg magát.

A budapesti esemény sajtótájékoztatóján Koch Róbert szövetségi kapitány (aki korábban többek között Szolnokon is játszott) elmondta, hogy a válogatott célja a döntőbe jutás, ugyanakkor rávilágított a gárda közel sem ideális felkészülésére. Hiszen míg tavaly a bronzéremmel záruló sorozat előtt tíz, addig idén mindössze két tétmeccsel tudtak készülni a Final Fourra. Említést tett az arany divízióból visszasorolt finnek jelenlétére is, akik megemelték az egyébként is magas kvalitású négyes minőségét.

A döntőbe jutásért a román válogatottal csapunk majd össze, amelyrők a tréner ekképp nyilatkozott.

– A románok évek óta Európa-bajnoki résztvevők, de az a fajta erőröplabda, amit játszanak, jobban fekszik nekünk, mint a finnek technikás megoldásokra épülő stílusa. A román bajnokság jó színvonalúa, rutinos játékosokkal érkeznek, mi azonban szeretnénk az elmúlt két nyáron gyakorolt megoldás­centrikus, gyors támadójátékkal előállni – fejtette ki.

Érdekesség, hogy a pályafutását Szolnokon kezdő, 22 éves szélső ütő, Horváth Kristóf is a nemzeti együttes négyes döntőre készülő keretének tagja, aki a tavaly bronzérmet szerző alakulat meghatározó játékosa volt. A sportoló a szolnoki éveket követően Kecskemétre igazolt, majd Kaposváron folytatta, jelenleg pedig a francia Saint Nazaire csapatát erősíti.

Válogatott keret

Centerek: Szabó Alpár, Tomanóczy Bálint (mindkettő Kecskemét), Gacs Dániel (Pénzügyőr), Kholman Norbert (Máv-Előre)

Feladók: Keen Cameron, Mikuláss Koch Marcell (mindkettő Holding Graz, osztrák), Magyar Bálint (Pénzügyőr)

Átlók: Pádár Krisztián (Toray Arrows, Japán), Pesti Marcell (Stichting Topvolleybal, holland), Kovács Zoltán (Pénzügyőr), Varga Péter (Kecs­kemét)

Nyitásfogadók: Gergye Roland (Merkur Maribor, szlovén), Blázsovics Péter (Kazincbarcika), Kecskeméti Bálint (Dunaújváros), Horváth Kristóf (Saint-Nazaire, francia), Hubicska Patrik (Kaposvár), Bögöly Gábor (Kaposvár)

Liberók: Bán Viktor (KISTEXT), Bozóki Bence (Kaposvár), Török Zsombor (Kecskemét)