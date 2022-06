Az NB II.-es Szeged csapatában folytatja pályafutását a 20 éves, szolnoki származású támadó, Pintér Ádám – számolt be róla a klub honlapja. A fiatal játékos a Szolnoki MÁV-ban nevelkedett, majd 15 esztendős korában csapott le rá a DVSC, amelynek színeiben 2019-ben mutatkozott be az NB I.-ben. Az előző szezonban sérüléssel is bajlódott a csatár, így csak négy élvonalbeli meccsen lépett pályára, míg a harmadosztályban 13 mérkőzésen jutott szóhoz.