A 21 esztendős, 204 centiméter magas bedobó – aki két évre kötelezte el magát a Tisza-parti klubhoz – a bajnoki bronzérmes Al­bában 6,6 pontot átlagolt az alapszakaszban, viszont a középszakaszban már 10, míg a rájátszásban 9,2 pontot szerzett meccsenként.

A fiatal játékos emellett bekerült a szerdán kihirdetett, a júliusi világbajnoki selejtezőkre készülő válogatott keretébe is.

Egy remek adottságú és szellemiségű fiatal játékost sikerült Szolnokra hoznunk

– mondta az olajofficial.hu-nak Csősz Tamás, a klub ügyvezető igazgatója.

– Lukács Norbert esetében is hosszabb távon gondolkodunk, ezért kétéves szerződést írtunk vele alá.

– Norbit U16-os kora óta ismerem, a noteszembe U18-asként került bele – tette hozzá Pór Péter, a klub szakmai igazgatója.

– Már akkor is a legtehetségesebb játékosok egyike volt korosztályában, mára pedig a felnőttmezőnyben is megállja a helyét fiatal kora ellenére! Norbi 2001-ben született, 204 centiméter magas, elsősorban a hármas poszton érzi jól magát, de egyáltalán nem idegen számára a négyes poszt sem. Évek óta dolgozik velünk a magyar férfiválogatottban, a július eleji világbajnoki selejtezőkre készülő nemzeti csapat keretébe is meghívót kapott.