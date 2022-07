Labdarúgás 1 órája

Kinyílt a füredi gólzsák, jól játszott a Karcag, a MÁV és a Berény is

Gólzáporos győzelem és rak­kolós döntetlen is jutott szerdára, amikor is edzőmérkőzésen szerepelt minden NB III.-as csapatunk. Több fiatal labdarúgó is jó teljesítménnyel hálálta meg a játéklehetőséget.

A karcagi fiúk tartják a lépést, szerdán a Kaba otthonában győztek 3–1-re Fotós: Facebook / KSE

Nem csak a kánikula tért vissza szerdára. Aznap megyénk mind a négy NB III.-as csapatának jelenése volt a gyepen, felkészülési mérkőzésen. A hőség ellenére együtteseink értékes mérkőzéseket játszottak, ami nem is árt, mivel bő két hét múlva megkezdődnek a harmadosztályú küzdelmek. Valóságos gólzáporral örvendeztette meg a Tiszafüred a Monostorpályi elleni meccsükre kilátogatókat. A hazai mérkőzésen a Hajdú-Bihar megyei első osztály tavalyi ezüstérmesével játszottak, akik a DEAC helyett ugrottak be. Akár ez, akár az osztálykülönbség az oka, a TVSE gyakorlatilag az első játékrészben lerendezte a meccset. A csapat honlapján elérhető beszámoló szerint már a 38. percben 4–0-ra vezettek, a vége pedig 7–1 lett. A Tiszafüred legközelebb szombaton 10 órakor fogadja a Hatvan együttesét, jövő kedden pedig a Magyarországon edzőtáborozó Nagybányát látják vendégül. A bajnoki főpróbát Szolnokon, a MÁV ellen tartják július 24-én. Ellentétben a fürediekkel, gól nélküli döntetlenre futotta a Jászberényi FC-nek a Békés megyei első osztályban vitézkedő Szarvas otthonában. Érthető persze mindez: a berényiek az alapozás legnehezebb részénél tartanak, a játékosok most kapják a legnagyobb terhelést, így nem csoda, hogy lassabban mozogtak a pályán. Még így is közel állt a győzelemhez a JFC, ám Szőllősi Ferenc és Muhari Zoltán lövéseinél a kapufa mentett. A Jászberény holnap 10 órakor vendégeskedik annak a Tószegnek az otthonában, amelynek ez lesz az első edzőmeccse a következő megyei I.-es szezonra.

Továbbra is kérdőjelek sorakoznak a Szolnoki MÁV háza táján. A megyeszékhely csapata nyáron többnyire távozókkal vétette észre magát, ehhez képest – bár veszített –, kimondottan jól játszott szerdán a III. Kerület ellen. Óbudán nagy tervek szövögetnek, és erős kerettel vágnak neki a harmadosztálynak. Ennek megfelelően jobban játszott a Kerület, többször kipasszolták a szolnokiakat, és noha lehetőségek mindkét oldalon adódtak, a budapestiek kétgólos fórba kerültek a szünetre (2–0). A folytatásban feljavult a MÁV, és egy kontra révén szépítettek Rokszin Ádám átemelős góljával, a végeredmény 3–1-es vereség lett. Az első játékrész nem úgy jött össze, ahogy szerettük volna, és hátrányba kerültünk. A második félidőben más hadrendre álltunk át, stabilabb lett a játékunk is. Összességében nem néztünk ki rosszul, az ellenfél is elismerte a teljesítményünket – mondta hírportálunknak Romanek János, a MÁV vezetőedzője. Hozzátette, ebből a mérkőzésből is tudtak tanulni, és fizikailag is kezdik utolérni magukat. A találkozón a szolnoki csapatba folyamatosan érkeztek a cserék, számos fiatal jutott értékes játékpercekhez. Megnyerte a Kaba elleni felkészülési meccsét a Karcag. A nagykunságiak az első félidőben megszerezték a vezetést megye I.-es vendéglátójukkal szemben (0–1), ezt a fordulás után egyenlítés követte, ám a mérkőzés vége felé újabb két találattal 3–1-re hozták a találkozót a karcagiak. Habár a győzelem mindig jó, trénerük, Igor Bogdanovics szerint most nem az eredmény a lényeg. A legfontosabb, hogy játéklehetőséget kaptak a fiatalok, valamint azon játékosaink, akik nem tudtak a felkészülés elejétől velünk edzeni. Több fiatal is élt a lehetőséggel, ők a felnőttkeretnek is tagjai lesznek, akár bajnokikon is pályára léphetnek – mondta a szakvezető. Eredmények Tiszafüred–Monostorpályi 7–1 (4–0) Szarvas–Jászberény 0–0 III. Kerület–Szolnoki MÁV 3–1 (2–0) Kaba–Karcag 1–3 (0–1)

