Több kérdőjel is tetten érhető még a bajnokságok összetételét illetően, mert bár a nevezési határidő lejárt, a hiánypótlási és feltöltési időszak csak jövő pénteken ér véget. Emiatt bár a mezőny nagy részéről tudni, hol indul a következő szezonban, jó néhány csapatról még nem lehet megmondani, melyik osztályban vállalja a részvételt.

Kezdjük a legmagasabb helyi osztályunkkal, a megye I.-gyel a sort! Mint ismert, a Karcag megnyerte a bajnokságot, így a nyáron az NB III.-ban kezdi meg szereplését, viszont onnan a Törökszentmiklós kiesett. A másodosztályban feljutó helyen végzett Kenderes és Jászberény II. vállalta, hogy feljebb lép egy osztályt, így alapvetően az utolsó helyezett Kunszentmárton kiesne, azonban jön a csavar: a Tiszapüspöki semelyik osztályban nem indít felnőttcsapatot a következő évadban.

A feltöltési sorrendben nem a megye II.-ben ötödik Cserkeszőlő jön, azonban ők azok, akiknél benne van a pakliban, hogy feljebb lépnének, de egyelőre hezitálnak.

Amennyiben a felkérést elutasítják, a Kunszentmárton bennmaradhat.

A megyei másodosztályból feljutott ugyebár az első két helyezett, míg papíron az utolsó kettő – a Jászszentandrás és a Tiszajenő – kiesett. Igen ám, de mint tudjuk, kötelező U19-es csapatot indítani a felnőttegyüttes mellett, s ezt a legalsóbb vonalból kevesen képesek vállalni. Most úgy tűnik, a címvédő Jászjákóhalma – amely tavaly a bajnoki cím után nem élt a lehetőséggel – osztályt lép. Rajta kívül a harmadik helyezett Jászalsószentgyörgy került képbe, de részükről még döntés nem született. E bizonytalansági tényezők mellett is úgy tűnik, a Jászszentandrásnak és a Tiszajenőnek jut hely, de várhatóan ez is jövő pénteken dől el.

Ha a megye III.-ból felmegy a Jászjákóhalma és a Jászalsószentgyörgy, valamint ide nem lesz kieső, akkor páratlan számú, 13 gárda alkotja majd a mezőnyt, ugyanis Kengyelen három év kihagyás után újra lesz csapat, amely ebben az osztályban indul el.

A bajnoki szezon egyébként az augusztus 27–28-i hétvégén indul, de hogy az őszi idény pontosan mikor ér véget, az nyilván a csapatok számától is függ majd.

Mindenesetre két hét múlva már e téren is okosabbak leszünk.