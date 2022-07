Azt tudni kell, hogy az elmúlt 32 esztendőben nem csak a megyei bajnokság első vonalában, hanem az NB III.-ban komoly is szerepet játszottak az újszásziak. Igaz, az utóbbi években már nem dobogót ostromolták a Megye I.-ben, de azért stabil középcsapatnak számítottak. Ezek tudatában igencsak meglepő a kényszerű osztályváltás.

Klubunk szerdán jelezte a megyei labdarúgó igazgatóság felé, hogy a következő szezonban nem tudja vállalni a megyei első osztállyal járó követelményeket és ősztől a megyei III. osztályban kíván indulni

– mondta hírportálunknak Szilvási Ferenc, az újszásziak szakosztályvezetője, aki előtte játékosa és edzője is volt a klubnak.

– Legutóbb a 9. helyen zártuk a pontvadászatot. A bajnokság végén azonban a csapatot már hosszú évek óta irányító Mérész Zoltán lemondott az edzői posztról, aki az elmúlt években komoly energiákat fektetett ebbe a munkába, nem csak edzéseket tartott és meccselt, hanem szervezte a klub mindennapjait.

–Mi történt az elmúlt időszakban?

– Büszkék vagyunk arra, hogy 1990 óta mindig legalább a Megye I.-ben szerepeltünk, nem sokan mondhatják el ezt magukról, mert különféle okok miatt szinte mindenki megmártózott” már az alacsonyabb osztályokban a megyei csapatok közül. – A mi időnk sajnos most jött el. Július első napján indult a szabad átigazolási időszak, amely azt jelenti, hogy minden felnőtt korú amatőr-, illetve „álamatőr” játékos ingyen oda igazol ahová csak akar. Sajnos nálunk a hógolyóból lavina lett, szinte a komplett csapatunkat, 13 játékosunkat elcsábították a rivális klubok.

– Kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint előtte?

– A költségvetésünk nem lett kevesebb, hosszú évek óta leginkább az önkormányzat támogatására tudtunk számítani, amely ebben a szezonban is rendelkezésre állt, de ezen kívül nem nagyon tudunk felmutatni más, jelentősebb mecénást. Így a jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező klubokkal szemben alulmaradtunk a versenyben. Most pedig úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban nem is indulunk ebben a versenyben, hanem inkább visszalépünk a legalsó osztályba. Utánpótlás csapatainkat, az U19 kivételével, továbbra is szerepeltetjük a különféle bajnokságokban, míg a felnőttek soraiban kizárólag hazai játékosok fognak szerepelni. Úgy gondoljuk, hogy most egyet hátra kell lépnünk, hogy majd kettőt előreléphessünk – tette hozzá Szilvási Ferenc.