Jóval a kezdősípszó előtt gyülekeztek a nézők a Tószeg KSE Karai utcai pályáján. Nem véletlenül látogattak el mintegy százan az NB III.-as Jászberényi FC szombati, megyei I.-es Tószeg elleni vendégjátékára. Még ha edzőmeccs is: a nyári szünet után végre nagypályás mérkőzésre jöhettek a futballra éhes tószegiek. No meg ízelítőt kaphattak, milyen a formálódó Tisza-parti, és Zagyva-parti együttes.

Bár a kezdést délelőttre időzítették, mégis jócskán felszaladt a hőmérő higanyszála, mire a játékosok kifutottak a gyepre. Csoda-e, hogy a nézők némelyike a pályabüfé szolgáltatásainak igénybevételével próbált úrrá lenni a forróságon?

A hűsítők után persze a focié volt a főszerep, így mindenki számára hamar világossá vált, hogy a két csapat máshol tart az alapozásban.

Míg a berényiek múlt héten hagyták el a szarvasi edzőtábort, és többedik edzőmeccsük után már hangolódnak a július 31-ei bajnoki rajtra, addig a hazaiak első felkészülési meccsüket játszották.

A jászsági gárda összeszokottabban mozgott, jól forgatták a játékot, és már a meccs elejétől veszélyes támadásokat vezettek. Helyenként kimondottan ötletesen futballoztak. A Tószeg többnyire védekezett, támadni leginkább a balszélen próbált.

Gólkirályt igazoltunk?

– hangzott fél óra elteltével a berényi kispad felől, mivel akkorra már 0–3 volt az állás, két gólt pedig a belső védőként próbázó Perevuznik Makszim szerzett.

Félteni azért a támadókat sem kellett: ahogy jött ki a két csapat közti különbség, úgy estek újabb jászsági találatok, negyed órával a vége előtt már 0–7 volt az állás. Ekkor egy szépségdíjas távoli ejtéssel szépített a Tószeg, ám a vége így is 1–9 lett. Ezzel a Jászberény február 5-e óta először nyert mérkőzést, akkor szintén edzőmeccsen nyert a Vác ellen, most pedig élesíthetik formájukat a két hét múlva esedékes, Vasas II elleni bajnoki nyitányra.

Aranyosi Patrik (középen), a tószegiek játékosa aktívan futballozott a balszélen, és csapata egyetlen, igaz, látványos gólját szerezte Fotó: Pesti József

Mintha a Jászberénynek fontosabb lett volna ez a meccs

– mondta a pálya mellett szurkoló Zsidai Béla, aki anno maga is viselte a Tószeg mezét. Igaz, ennek már ötven éve. Meccset nézni azért még mindig jár. Ő úgy véli, csatárposzton ráférne némi erősítés a gárdára.

Hogy mit várunk a csapattól? Játszanak jól! Játszanak a fiatalok! És akkor a legutóbbihoz hasonló helyezést csíphetünk el a következő szezonban is. A hozzáállás a pályán? Azzal nincs gond.

Ezt a Tószeg legközelebb szombaton, a Kisújszállás elleni hazai edzőmeccsen bizonyíthatja.

Eredmény

Tószeg KSE–Jászberényi FC 1–9 (0–3)

Tószeg, 100 néző

Az NB III. felsőházába vágyik a Berény

– Boldog vagyok. Nem is elsősorban a mutatott játék miatt, hanem mert fél év után végre győztünk egy mérkőzésen – mondta a lefújást követően Németh Gyula, a Jászberény edzője, akit arról is kérdeztünk, mit vár a két hét múlva rajtoló NB III.-as szezontól. – A szarvasi edzőtáborunkban voltak még próbázóink is, lesznek még érkezőink. Tulajdonképpen egy belső védő poszt kiadó még, amit a Kisvárda II-ből érkező Perevuznik Makszim tölthet be. Ezzel egy erős keretünk van. Remili érkezése márkajelzés, rajta kívül is vannak húzóembereink, és minőségi berényi fiataljaink. Tudjuk, minden győzelemért meg kell majd küzdenünk, de azt szeretném, hogy az első nyolc hely valamelyikén végezzünk.

Megismételné tavalyi szereplését a Tószeg

– Most kezdtük meg a felkészülést a következő szezonra. Heti három edzésünk van, ezeken átlag húsz játékosunk vesz részt, ami megyei szinten jónak mondható. A keret folyamatosan alakul, vannak új játékosaink, akiket ki szeretnénk próbálni, és további erősítéseket is tervezünk. A bajnoki rajtig még öt edzőmeccs vár ránk – mondta Kiss Balázs, a tószegiek szakvezetője, aki az elmúlt idényhez hasonló szereplést vár csapatától. – A következő szezonban előzetesen az első öt hely valamelyikét célozzuk meg, aztán majd menet közben meglátjuk, lehetnek-e merészebb vágyaink – fogalmazott.

Tucatnyit rámolt be a Karcag

Szombaton megyénk minden NB III.-as együttese pályára lépett edzőmeccsen. Nem bizonyultak előzékeny vendégnek a karcagiak. A következő szezonban nekik albérletet nyújtó Püspökladányt 12–0-ra verték a hajdú-bihari együttes pályáján tartott edzőmeccsen.

Tesztelésre szánta az NB III.-as Hatvan elleni meccsét a Tiszafüred, hiszen több olyan játékos is pályára lépett, akik nem tagjai a klubnak, meghatározó játékosaikat ellenben pihentették. A TVSE így is nyert 1–0-ra, és készülhet a keddi, Nagybánya elleni újabb felkészülési összecsapásra.

A Fáy utcai Sportcentrumban, a Vasas II ellen meccselt a Szolnoki MÁV. A találkozón egy gyors gólváltást követően sokáig 1–1 volt az állás, majd az angyalföldiek a félidő előtt és után is nem sokkal bevették a szolnokiak kapuját, a vége így 3–1 lett.

Eredmények

Karcag–Püspökladány 12–0 (6–0)

Püspökladány, 100 néző

Tiszafüred–Hatvan 1–0 (0–0)

Tiszafüred, 200 néző

Vasas II–Szolnoki MÁV 3–1 (2–1)

Budapest, 100 néző