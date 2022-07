FIBA 3×3 Bő egy hét múlva elkezdődik a nemzetközi kosárlabda-fesztivál Szolnokon. A megyeszékhelyen rendszerint nyaranta megtartott, látványos sportversenyre gyakran megtelik a viadal helyszínéül szolgáló Tiszai hajósok tere, ahol idén augusztus 2-a és 7-e között ismét várják a kosárlabda szerelmeseit.

De helyes-e egyáltalán kosárlabdának nevezni a 3×3-at? Bár az alapjait kétségtelenül a hagyományos, öt az öt elleni kosárlabda képezi, a két szakág között sok az eltérés.

– Ez egy másik sport tulajdonképpen – összegezte lapunknak Pór Péter, a Szolnoki Olajbányász szakmai igazgatója, akit arra kértünk, mutasson rá a legfontosabb eltérésekre.

– A három a három elleni játéknál a látvány a lényeg, ezt a részét próbálják kihangsúlyozni – mondja a szakember. Vannak olyan országok, ahol mára nagyon komoly hagyományai alakultak ki a 3×3-nak. Ezek az országok – például Belgium, Hollandia, Lettország, Szerbia, az Egyesült Államok – olyan komolyan művelik a 3×3-at, hogy el is különítették a kosárlabdától – magyarázta a szakember.

Mint mondta, ezekben az országokban már önálló sportágként kezelik, és már a kezdetektől speciálisan a 3×3-ra készítik a játékosokat, egyébként a FIBA-nak is ez a törekvése. Míg például Magyarországon a hagyományos kosárlabdától csábítják át a játékosokat, addig a belgáknál, szerbeknél már kisgyerekkortól 3×3-ra edzik őket. A két sport szabályrendszere is egészen más, aminek az oka szintén az, hogy az egypalánkos kosárlabdánál ki kell szolgálni a látványt. – Más a taktika, már csak a támadóidő rövidsége miatt is. A játék pörgősebb, a bírák sokkal keményebb védekezést is engednek, és a lépéshibákkal szemben is jóval elnézőbbek – mutatott rá Pór Péter.

Az idei szolnoki torna keretein belül egyébként a FIBA 3×3 Nemzetek Ligája és a FIBA 3×3 U17 Európa-kupa nemzetközi selejtezőjét is lebonyolítják. A pályát már napokkal ezelőtt felállították, a szervező Szolnoki Sportcentrumtól pedig azt is megtudtuk, hogy már csak kisebb-nagyobb finomítások vannak hátra a kezdésig.

– Túl vagyunk az egyeztetésen a FIBA-val. Megkaptunk egy 63 oldalas anyagot a sorsolással, időrenddel, kötelező arculati elemekkel. Ezt elkészítettük, illetve a pályán még pár apróságot módosítani kell, hátra van még a játékoszónák és a nemzetközi zónák kialakítása, de ezeket a munkálatokat jövő héten megkezdjük – tájékoztatta lapunkat Ribár Zsuzsanna, a sportcentrum szervezési csoportvezetője. Hozzátette, az idei torna különlegességeként központi szerepet szánnak a környezeti tudatosság hangsúlyozásának.

A 2022-es szolnoki kosárlabda-fesztiválon augusztus 2-a és 4-e között a Nemzetek Ligája-sorozaton belül hat ország férfi és női válogatottjai mérik össze tudásukat. Részt vesz a viadalon Ausztria, Csehország, Izrael, Szlovénia, Szlovákia, és persze Magyarország válogatottja. Az U17 Európa-kupa selejtezőjét szintén a fesztiválon tartják, augusztus 6-a és 7-e között. Ezen 12 férfi és 9 női U17-es válogatott mérkőzik. A férfi korosztályban a rendező Magyarország mellett Litvánia, Lettország, Ausztria, Nagy-Britannia, Észtország, Írország, Svédország, Németország, Ukrajna, Dánia és Grúzia érkezik. Míg a nőknél Magyarország, Litvánia, Lettország, Ausztria, Nagy-Britannia, Észtország, Írország, Svédország és Hollandia csapata vesz részt.

A tét pedig nem kicsi: a férfiaktól öt csapat, a női mezőnyből pedig négy csapat kvalifikálja magát a szeptemberi, athéni Európa-kupára.