– Dániel, önnel mint az őszi szezon gólkirályával (20 találattal) beszélgettem a télen. Azóta ugyan megyei bajnok lett a Karcaggal, de csak hatszor volt eredményes, így lecsúszott az élről. Mi történt?

– Azzal kezdeném, hogy meglepett minket Ludánszki István edző leváltása (Simon Antal váltotta), hiszen veretlenül, elsőként teleltünk. Nem könnyítette a helyzetemet az sem, hogy részleges oldalszalag-szakadást szenvedtem a térdemben, így az alapozás nagy részét kihagytam, ahogyan az első bajnokit is. Rá egy hétre viszont már kezdtem, sőt gólt is lőttem.

A folytatásban viszont hol játszottam, hol nem, amire nem igazán kaptam magyarázatot.

– Mindenesetre próbáltam bizonyítani, ha pályára küldtek, többnyire eredményes is voltam.

– Ezek után a bajnokcsapat nagy részét nem marasztalták, sőt újabb edzőváltás történt az NB III.-ba jutott együttesnél. Önnel mi a helyzet?

– Senki nem keresett meg... Pedig valamilyen szinten számítottam volna rá, hiszen csak rúgtam 26 gólt, ha a tavaszi idényben nem is volt annyi játékpercem. Bár ez érzésem szerint már hamarabb eldőlt. A maradók névsora is érdekes, de maradjunk ennyiben. Az biztos, hogy sajnos valami elromlott a második félévben, az öltözői hangulat sem volt már az igazi.

Most már elárulhatom, a téli felkészüléskor pedig volt magasabb osztályból is ajánlatom.

– Hogyan tovább?

– Szerencsére több megyei élcsapat is érdeklődött irántam, az egyikkel már közel vagyunk a megállapodáshoz. Szeretnék újra bajnok, illetve így harminc felett legalább még egyszer gólkirály lenni! Az biztos, hogy rutinos rókaként (nevet) vezérszerepet vállalok majd új klubomban.

– Kitti, önnél honnan ered a labdarúgás iránti szeretete?

– Ugyan hamarabb kézilabdáztam, de mindig is érdekelt a foci. Először persze hobbiként, mindig a fiúkkal játszottam. Sőt, tizenévesként, persze fiúk között, de már a Kun Kupán is játszottam. Aztán Debrecenbe kerültem, ahol profi szinten kéziztem. Érettségi után megfordultam az NB II.-es Túrkevében, majd kisebb megyei csapatokban, de az már nem volt az igazi.

Ekkor alakult meg éppen a Szentmiklósi Focisuli női együttese Törökszentmiklóson, így azóta, azaz nyolc éve vagyok igazolt labdarúgó.

– Mesélne a pályafutásáról?

– A miklósi egy év alatt sok tornát nyertünk, jó kis brigád volt. Aztán a megyei bajnokságban, a Szajolban fociztam huzamosabb ideig (4 év). Ott a keresztpályás bajnokságot háromszor is megnyertük, sőt kétszer én lettem a gólkirály is. Megfordultam a két NB II.-es szolnoki – nagypályás – gárdában: a Fanaticban, illetve a MÁV-ban is. Előbbivel a BLASZ-ban ezüstérmesek lettünk. Legutóbb Földváron futballoztam. Közben elkezdtem párhuzamosan futsalozni az NB II.-es Dévaványában. Itt értem el eddigi legnagyobb eredményem: tavaly megnyertük az NB II.-t, míg pár hónapja a megyei bajnokságban lettünk másodikok. A továbbiakban a futsal mellett az általam alapított kispályás csapatomra fókuszálok, akikkel egész évben meghívásos vagy nevezős tornákon indulunk majd. – Mi a véleménye a jelenkor női labdarúgásáról? – Rengeteget fejlődött. Felkapott lett: most már pénzt, időt és energiát is tesznek bele. A körülmények kiválóak, profi szinten meg pláne. A mi időnkben sajnos még gyerekcipőben járt a női szakág.

– A tévében néz női meccseket?

– Inkább a nemzetköziket. A 2019-es budapesti Lyon– Barcelona BL-döntőt a helyszínen néztük Danival. Legutóbb tévében a Haladás–Győr kupadöntőt néztük a szombathelyieket erősítő Urbán Viki, volt szolnoki csapattársam miatt.

– Térjünk át kettejükre! Hogyan ismerkedtek meg?

Dániel: – Lassan tíz éve történt egy vonaton. Akkoriban Túrkevén játszottunk, nem volt még jogsink, így Kisújig azzal mentünk. Két napomba tellett kideríteni az elérhetőségeit, majd ráírtam, és elkezdtünk találkozgatni.

Kitti: – Szó szerint legelőször egy téli edzésen, a túrkevei sportcsarnokban találkoztunk. Emlékszem, el volt felezve a játéktér, mivel csapatainknak egy időben volt edzése.

– Hét év együttélés után tavaly október óta jegyben járnak. Hétköznapi lánykérés volt?

D.: – Mondhatni. Eredetileg egy futballpálya kezdőkörében szerettem volna megkérni a kezét, mivel tudtam, hogy annak nagyon örülne, de ez sajnos meghiúsult. Így végül a 30. születésnapi buliján történt.

Igaz, porcos lett a térdem, mire bejött a helyiségbe. (nevet)

K.: – Míg lefoglaltak a barátaim a szórakozóhely előtt, ő besurrant. Belépve az ajtón, ő már térdelve várt. Nem sejtettem semmit, csak annyit tudtam kinyögni: úristen. Meg persze, hogy igen!