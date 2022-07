A Szolnoki MÁV felnőtt csapatát jelenleg szinte kizárólag szolnoki és környékbeli labdarúgók alkotják. Mindamellett, hogy ez több kérdést is felvet, érdemes megnézni azt is, hogy az elmúlt években hogyan teljesített a Tisza-parti klub az utánpótlás-nevelés terén.

A MÁV kötelékéből ugyanis számos olyan futballista került ki, akik magasabb osztályokig, netán külföldig jutottak.

Közülük Csinger Márk (2003-as születésű) az olasz, jelenleg másodosztályú SPAL csapatának játékosa volt idén nyárig. A Dunaszerdahely vásárolta meg őt az itáliai klubtól és adta kölcsön Győrnek. Komáromi György (2002) neve sem ismeretlen a futballt szeretők körében. Ő Csingerhez hasonlóan többszörös utánpótlás válogatott, és évek óta a Puskás Akadémia alkalmazásában áll.

Rajtuk kívül játszott már a magyar első osztályban vagy épp mostanában kapott oda szerződést a korábban Szolnokon nevelkedett játékosok közül Pintér Ádám (2001, Debrecen, majd Szeged), Kirják Henrik (1999, Gyirmót, Budafok), Volter Patrik (2002, Győr, Paks), Kotula Máté (2001, Budafok, Mezőkövesd), és Fehér Csanád (2002, UTE). Nyerges Arnó (1999) jelenleg Svájcban légióskodik, de nem mehetünk el szó nélkül Horgosi Donát (2000, Budafok) és Kurdics Levente (2002, Kazincbarcika) mellett sem, akik már felnőttként, a közelmúltban döntötték el, hogy más csapatokban is szerencsét próbálnak. Földi Marcell (1999) és Csáki Kálmán (2000) a legelkötelezettebbek a hazai színekhez, ők egyelőre „csak” Szolnokon kamatoztatták képességeiket.

Idősebb társaik közül Lengyel Béla (1990), Rokszin Ádám (1991), Tisza Kálmán (1992) és Tömösvári Bálint (1998) hosszabb-rövidebb kitérő után döntött most vagy már korábban úgy, hogy Szolnokon szeretné öregbíteni saját és klubja hírnevét. Rajtuk kívül Antal Gábor és Pelles Patrik (egyaránt 2004) bontogatják szárnyaikat, immár a felnőttek között is. Vagyis több, tehetségesnek vélt ifjút is próbálgat az edzői stáb a felkészülés alatt abban a reményben, hogy később az egyesület segítségére lehetnek.

Ugyanakkor az ő kortársaik közül több MÁV-nevelés már nem Szolnokon gyarapítja tudását. Balogh Mátét (2004) már az MTK felnőtt csapata teszteli, testvérét, Balogh Dávidot (2006) a Puskás Akadémia igazolta le. Szabari Roland (2005), Orján Roland (2005), Lukács Viktor (2007), valamint Retter Szilárd is ehhez a klubhoz tartozik. Rajtuk kívül Kanálos Péter (2003) és Bathó Tibor (2006) a DVTK, Szőke Máté (2006) az UTE, Jánosik Ádám (2006) és Pataki Ádám a KTE, Erdős Erik (2009) és Földi Gergő (2006) az MTK labdarúgói, Bernáth Ákos a Mezőkövesd, Milicz Péter (2008) pedig a Honvéd mezét húzhatja magára hétről hétre.

Megállapíthatjuk, hogy vannak tehetségek a megyeszékhelyen. Ez mindenképp pozitívum a tavaly óta “B” szintű utánpótlás-nevelő központnak számító Szolnoki MÁV-nak. Most már csak az a kérdés, hogyan lehet ezt úgy kiaknázni, hogy abból az egyesület, a megye és a magyar labdarúgás is profitáljon.