Nem csak másokkal, saját idejével is szeret versenyezni a szolnoki sprintertehetség

Még csak most tölti be 18. életévét, de már felnőtt Európa-bajnokságon képviselheti hazánkat a szolnoki atlétika egyik nagy tehetsége. Kocsis Luca az idei szezonban a korosztályos és a felnőtt mezőnynek is meghatározó tágjává vált, augusztus elején pedig rajthoz áll az U20-as világbajnokságon. Lucával a kezdetekről, a mostani idényéről és céljairól is beszélgettünk.

Kocsis Luca és edzője, Varga Ádám másfél éve dolgoznak együtt, a siker pedig nem maradt el Fotós: Kiss János

Csak kapkodtuk a fejünket idén annak láttán, ahogy egy fiatal szolnoki sprinter berobban a felnőttek mezőnyébe, és egyre jobb időeredményeket ér el. Kocsis Luca, a Szolnoki MÁV SE atlétája még csak most, augusztusban tölti be 18. életévét, ám eredményeivel olyan szezont tudhat magáénak, amelyre szinte senki sem számított. De csak szinte. Merthogy edzőjével, Varga Ádámmal tudatosan, és sok munkával futottak neki 2022-nek. Mindennek a gyümölcse pedig egyéni csúcsok, győzelmek, dobogók garmadája, megfejelve az augusztusi U20-as világbajnokságra való kijutással, és válogatott meghívóval a szinténi augusztusi, müncheni felnőtt Európa-bajnokság 4x100-as női váltójába. Nem hétköznapi sor. Főleg, hogy Luca kisgyerekként nem készült atlétának. – Harmadikos koromban keresett meg a testnevelő tanárom, hogy induljak el egy mezei futó versenyen. Előtte aerobikoztam, de egyből megtetszett az atlétika. A két sportot még együtt csináltam egy ideig, de aztán teljesen az atlétikára váltottam, és azóta is itt vagyok – mesélt Luca arról, hogyan csöppent az sportág világába. Névjegy Kocsis Anna Luca Született: 2004. augusztus 9. Klub: Szolnoki MÁV SE Egyéni csúcsok: 100 méteres síkfutás: 11,75; 200 méteres síkfutás: 23,87 Kezdetben nem is a vágtázókat erősítette, de szerencsére hamar felfedezték a gyorsasági számokat. Eleinte hosszútávfutó voltam. Utána kipróbáltam ugrásokat és a sprintet is, diákolimpiákon indítottak 60, majd 80 méteren. Ott jöttünk rá, hogy inkább a gyorsaságot kellene fejleszteni. Mindezt annak ellenére, hogy korábban nem voltak kiválóak a sprinteredményeim. Inkább éreztem belül, hogy ez lesz a számom. Ezért mentem előre és csináltam. E menetelésnek pedig az eredménye csakhamar meg is mutatkozott. Az idei évnek 100-on 12,10-es idővel futott neki, ebből mára 11,75-ös egyéni csúcs lett, és „csak” azért ennyi, mert bár Luca futott többször is 11,7-en belül, azok az idők az erős hátszél miatt nem váltak hivatalossá. Kétszázon 24,67-ről 23,87-re javított. A téli fedett pályás szezont betegség miatt még jórészt kihagyta, ám a szabadtéri versenyszezonra kirobbanó formába került. Már az idény eleji Budapest Openen megfutotta a szezon nagy céljának tekintett U20-as világbajnokság 11,90 másodperces kvalifikációs szintjét. Utána pedig nem volt olyan versenye, ahol szintidőn kívül teljesített volna. Ennek hozományaként többek között harmadik lett a felnőtt, nemzetközi Honvéd Kupán, a felnőtt magyar bajnokságon egy második és egy negyedik helyet szerzett, a korosztályos Ob-n egy arany-, és egy ezüst volt az éremtermés, a maribori válogatott viadalon pedig két bronz. Kocsis Luca egyéni csúcsot futna a kolumbiai U20-as világbajnokságon

Forrás: Kiss János Augusztusban viszont a szezon csúcspontja, egyben legnehezebb megméretése következik: az U20-as vb a kolumbiai Caliban. Még nem tudom, hogy 100-on, 200-on, vagy mindkettőben indulok. Egyéni csúccsal lennék elégedett a vb-n – mondja Luca, aki ugyan kitűzött egy bizonyos időt, de ez az ő titka marad. Számot nem szeretnék mondani. Ahogy néztem a múltkori vb-n a középdöntős időket, azokhoz viszonyítva egy mostani egyéni csúccsal tovább lehetne jutni a döntőbe – ez a nagy cél. De már a középdöntővel is elégedett lennék. Ám – jelen állás szerint – eztán még egy utazás vár a fiatal sprinterre. A 4x100-as felnőtt váltóval ugyanis kijutó helyen állnak az augusztus 15-én kezdődő müncheni Európa-bajnokságra. A kontinensviadal váltóversenyére 16 válogatottat hívnak meg, Magyarország jelenleg a 15. helyen áll. Nézzük mindig a ranglistát. Mi 44,41-es idővel állunk, július 26-án zárják a kvalifikációt, szóval az esély nagy. Egy dologban viszont biztosak lehetünk, az ifjú szolnoki atléta hozzáállásán nem múlik a siker. Nem tudom megmondani, hogy mi hajt előre. Valamennyire magamnak is szeretnék bizonyítani, de szeretek versenyezni. És nyerni! Szeretem megdönteni az egyéni csúcsaimat. Igazából visz előre a lendület. Sokszor már a verseny előtti hetekben elképzelem a futásomat, hogy mit hogyan csinálok majd. Apropó: képzelet. Luca a vb után pár nappal lesz 18 éves. Talán nem kell sok fantázia kitalálni, milyen születésnapi ajándéknak örülne... A szolnoki futó augusztusban az U20-as vb-n képviseli a magyar színeket a kolumbiai Caliban, ahol elkél majd egy jó rajt

Forrás: Kiss János Megtalálták az összhangot Másfél éve edzünk együtt, és szerintem eljutottunk oda, hogy maximálisan bízik bennem. És mára én is egész jól kiismertem – mondta lapunknak Luca felkészítője. Varga Ádám szerint atlétája jó úton halad. Nem kell noszogatni, szeret edzeni és versenyezni, sokkal nagyobb kihívás visszafogni őt, és beépíteni a megfelelő regenerációt az edzésmunkába. – Luca maximalista. De nagyon fontos, hogy ne jussunk addig a terhelésben, hogy már a szervezete jelezze, hogy baj van. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre. Szerencsére nem is sérülékeny. Emellett autodidakta módon fejleszti magát, odafigyel az étkezésre, nem is kell belenyúlni ezekbe a dolgokba, az edzés részét kell mellé tenni – sorolta az edző. – Én biztos voltam benne, hogy játszi könnyedséggel megcsinálja a vb-szintidőt 100-on. A 200 nagy kérdőjel volt, 24,30-as szintidőt állítottak, és ezt a távot nem sokat futotta előtte. Ezért a felnőtt Ob-n futott 23,87-es ideje leírhatatlan érzés volt. Varga Ádám elmondta, hosszú és megterhelő idényt állítottak össze, három edzőtáborral, több mint tízhetes versenyszezonnal. Márpedig ilyen hosszan fenntartani a csúcsteljesítményt csak megfelelő adottságokkal és kemény munkával lehet. Luca jó versenyző típus, az előfutamokban egy-másfél tizeddel lassabban fut, és a döntőben hozza a legjobbját – tette hozzá. –Legyen elégedett magával! Ebben az idényben már letette az asztalra, amit kell. Jövőre majd átülünk egy nagyobb asztalhoz és egy kicsit mélyebbre nyomjuk a gázpedált – összegzett Varga Ádám. Nem csak a sportban jár az élen – Nehéz a sportot és a tanulást összhangba hozni, de azért igyekszem – mondja Luca, aki egyébként színötös tanuló. – Reggeltől 3-ig, 4-ig iskolában vagyunk, utána jövök edzeni, így nem igazán jut időm másra. A családom szerencsére támogatja a sportolói karrierem, de azért mindig mondják, hogy legyen egy másik verzióm is. Eljátszottam már a gondolattal, hogy profi sportoló legyek. De azért tudom, hogy tanulni kell.

