Mint ismert, négy csapatunk vitézkedik majd a július 31-én rajtoló harmadosztályú bajnokságban. Csütörtökön pedig az is kiderült, hogy az együttesek melyik csoportban szerepelnek a következő idényben.

Nos, úgy tűnik, a Szolnoki MÁV-nak könnyebb dolga lesz, mivel a legtöbb erősnek ígérkező csapatot máshová osztották be, viszont ez azzal jár, hogy egyedüli megyei csapatként került be a Közép-csoportba. Keleten viszont a másik három gárda, a Jászberény, a Karcag és a Tiszafüred is összemérheti az erejét.