Aligha kell bemutatni Igor Bogdanovicsot azoknak, akik figyelemmel kísérték a 2000-es évek magyar labdarúgását, hiszen a szerb ex­fut­bal­lista meghatározó játékosa volt az akkor aranykorszakát élő DVSC-nek, mellyel három bajnoki címet és két Magyar Kupát nyert, s nem mellesleg – a hlsz.hu statisztikái szerint – 127 NB I.-es mérkőzésen 48 gólt rúgott. Egyébiránt szerepelt még hazánkban a Honvédban, Győrben, Nyíregyházán, a Haladásban, Hajdúböszörményben és Balkányban is, majd edzői pályafutását Hajdúböszörményben kezdte, míg ezt követően Kondás Elemér munkáját segítette előbb a Lokinál, majd a DVTK-nál, idén nyártól pedig a Karcagot irányítja.

– Egyik nagyon jó barátom, Va­dicska Zsolt, aki a DVSC utánpótlásában technikai vezető, egy beszélgetésünk során említette, hogy az NB III.-ba feljutott Karcagnál edzőt keresnek, ahol komoly terveket szövögetnek, s megkérdezte, érdekel-e a dolog, én pedig rögtön rávágtam, hogy persze – vázolta fel az előzményeket hírportálunknak a 47 éves tréner, aki a folytatásról is mesélt.

Nemsokára meg is kerestek, többször leültünk beszélgetni, és kiderült, megegyeznek az elképzeléseink, így aztán úgy döntöttünk, megkezdjük a közös munkát.

Mint fentebb írtuk, a korábbi gólerős játékos másodedzőként már dolgozott nagy kluboknál, valami alacsonyabb osztályban irányított már csapatot, azonban a harmadosztályban a karcagi kispadon debütál vezetőedzőként, ami fontos lépés számára.

– Kondás Eli bá’-val is sokat beszélgettünk erről. Nagyon jól éreztem magam mellette, olyan, mintha a második apukám lenne, de hosszas gondolkodás után arra jutottam, miután a családommal és a barátokkal is átbeszéltük a dolgokat, hogy szeretnék belevágni, most már vezetőedző lenni. Próbálom magamat építeni, és ez jó lehetőség számomra, tehát úgy gondolom, jó döntést hoztam, s remélem, a Karcaggal együtt tudunk tovább fejlődni – fűzte hozzá.

Természetesen a csapat elsődleges célja, hogy megőrizze tagságát a harmadosztályban, de mint Bogdanovics elmondta, ő nem szívesen foglalkozik ezzel a témával, más szemléletben vág neki az együttessel az évadnak.

Utálom azt mondani, hogy bent kell maradni

– folytatta a kétszeres jugoszláv válogatott.

– Nekem az nem cél, hogy egy csapatot bent kell tartani. Minél több mérkőzést akarunk megnyerni, minél jobb eredményeket szeretnénk elérni, aztán majd meglátjuk, hogy az idény végén ez mennyit is ér. Ha végül csak a szereplésünk a bennmaradáshoz lesz elég, akkor legyen úgy, de ha például a nyolcadik helyre jók vagyunk, érjük el azt, ha pedig felférünk a dobogóra, akkor zárjunk érmes helyen! Hozzá kell tenni, attól függetlenül, hogyan alakul a keret, ez az év bármelyik csapat számára nagyon keménynek számít, hiszen ebben a szezonban végig „albérletben” edzünk, illetve vívjuk meg a papíron hazai mérkőzéseinket. Ezt nem kifogásként mondom, hiszen ez ténykérdés, de akkor is folyton idegenben játszunk majd, ami nyilván hátrányt jelent. Biztosan nehéz lesz, mert egy ilyen helyzet mindig az.

Mint egykori csatár, meglepő lenne, ha nem a támadójáték dominálna esetében, de nem is kell csalódni, hiszen valóban az előrejáték kulcsszerepet játszik nála.

Támadó voltam, így nyilván jobban húz a szívem afelé, hogy a rúgott gólok domináljanak. Tehát támadófutballt játszunk majd, de nyilván ilyen felfogásban sem lehet mellőzni a stabil védekezést.

– Természetesen találjunk be többször, mint az ellenfél, de ez nem jelenti, hogy hátul nem kell figyelni, az is cél, hogy minél többször maradjon érintetlen a hálónk – folytatta Bogdanovics, majd arról is szót ejtett, hogy érez-e nyomást azt követően, hogy hiába nyerte meg simán a megyei első osztályt a Karcag, mégis két edzőt is „elfogyasztott” az egyesület az előző szezon során.

– Amikor eldöntöttem, hogy vezetőedző szeretnénk lenni – bármilyen szinten –, már akkor tisztában voltam vele, hogy ebben a szakmában sem minden csak szép és jó, hanem benne van a pakliban, hogy a jó eredmények ellenére is olykor távozni kell. Viszont most nyilván nem ezzel foglalkozom, hanem hogy minél jobb munkát végezzünk.

Nemsokára bajnoki rajt, addigra szeretnénk, ha kész lenne a csapat, amely szerintem sokra hivatott.

Püspökladány lesz a Karcag otthona

Mint megírtuk, a karcagi gárda a létesítménye felújítása miatt nem játszhat saját otthonában a következő szezonban. Mostanra biztossá vált, hogy a nagykunsági csapat Püspökladányban rendezi meg a hazai mérkőzéseit, sőt, az edzéseiket is ott tartják, hiszen Karcagon jelenleg csak a műfüvön tudnának tréningezni a játékosok.