Történelmet írtak szombaton a magyar női kardozók. Mint hírportálunkon is beszámolt róla, a válogatott most először világbajnokságot nyert, ráadásul egy valószerűtlenül ifjú összeállításban. A siker egy kis részét megyeszékhelyünk is sajátjaként könyvelheti el, a világbajnok csapat ugyanis többször is készült a szolnoki vívócsarnokban a közelmúltban.

– A lányok szoktak nálunk edzeni. Többször is voltak már Szolnokon edzőtáborban, a legutóbbi Európa-bajnokságot megelőzően egy hetet eltöltöttek itt – tudtuk meg Barcsikné Szatmári Edinától, a Szolnoki Sportcentrum vívószakosztályának vezetőjétől.

Nagyon tetszik nekik a létesítmény, elégedettek szoktak lenni. Persze mi is nagyon örülünk, hogy jönnek hozzánk. Nagy büszkeség, hogy elmondhatjuk: egy világbajnok csapat készül Szolnokon.

A szakember hozzátette, az utánpótlás korú gyerekek számára is nagyon fontos ez.

– Mégiscsak világbajnokok között jönnek-mennek. Felnéznek rájuk, de azt is látják, hogy nem sokkal idősebbek nálunk, és mindennek az az üzenete, hogy komoly munkával eredményt lehet elérni – fogalmazott.

Barcsikné Szatmári Edina szerint azt látni a jelenlegi női kardcsapaton, hogy óriási összetartás van náluk, az edzői gárda és a sportolók jól összekovácsolódtak. – Szerintem az volt a titka ennek a vb-győztes csapatnak, hogy fiatalok, és emellett az esélytelenek nyugalmával vívtak. Bevállalósak voltak.

Hozzátette, ebben a csapatban még bőven lehet eredmény, hiszen a magyar válogatott egyik legerősebb tagjának számító Márton Anna nemrég szült, ezért nem is volt ott Kairóban.

– Ha ő is visszatér, és a lányok további tapasztalatot szereznek, még jó pár évig meghatározó csapat lehetnek világversenyeken – mondta.

Ami pedig Szolnokot illeti: szerencsére jól áll a vívás-utánpótlás.

– Évek óta nem toborzunk, mert anélkül is áramlanak be a gyerekek. Ez annak is köszönhető, hogy látják a sikereket, látják Szilágyi Áront, a példaképeket. Mi nem tömegsport vagyunk, ennek ellenére rengetegen vagyunk. A koronavírus után is sok fiatal érkezett. Pedig attól féltünk, hogy a régieket is elveszítjük. De örültek, hogy végre mozoghatnak, nagyon szépen megnőtt a létszámunk – sorolta Barcsikné Szatmári Edina.

– Van egy felnőtt női párbajtőr csapatunk is, amely szintén jól teljesít. A Ladányi Nelli, Nagy Mira, Juhász Dorottya hármas utánpótlásban többszörös magyar bajnok volt, és a mai napig keményen edzenek. Nagy öröm, hogy meg tudtuk őket tartani, ennek köszönhetően oda tudunk állni mi is a pástra egy Honvéd vagy Vasas mellé, és nyolc közé tudunk jutni az Ob-n – mondta a szakember.

Hozzátette, a felnőtt csapat megléte az utánpótlás fejlesztése szempontjából is jelentős. Egyrészt a fiatalok tudnak kivel vívni, másrészt látják a jó példát is.

Vannak tehetségek a városban

A megyeszékhely vívószakosztályában több tehetség is bontogatja szárnyait. Kiemelhető Dékány Patrik, aki a gyerek korosztályban (13 évesek) országos harmadik helyet szerzett. Az egy évvel idősebb újonc kategóriában Lengyel Luca bekerült a legjobb nyolc közé az országos bajnokságban. A serdüló női parbajtőr csapat (Barcsik Csenge, Lengyel Luca, Mayer Blanka), szépen szerepelt egész évben: ők is bejutottak a nyolc közé az Ob-n. Kadett korosztályban (16 évesek) is van két jeles képviselője a szolnoki vívásnak: Buczkó Gréta és Nagy Kornél. Ők valószínűleg jövőre már nemzetközi versenyeken képviselik a magyar színeket, mivel ettől a korcsoporttól már válogatott versenyek is tartanak.