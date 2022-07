– Három éve beszélgettünk először az ön által képviselt sportágról. Akkor arról számolt be, hogy négy országos szintű versenyen is részt vett már, melyeken kimagasló eredményeket ért el. Miként folytatódott a pályafutása?

– Két éve, 2020-ban még versenyeztem.

Kétszer felnőtt magyar bajnoki címet szereztem, a FitParádén és a PCA Hungary versenyen egyaránt első helyezést értem el.

– Ezt követően személyi edzőként kezdtem dolgozni, jelenleg is a szakmában tevékenykedem. Súlyzós edzéseket tartok, általában egy-két főnek. A bikinifitnesz megkívánja, hogy rendkívül szigorú edzésterv alapján dolgozzunk, és hogy megfelelően táplálkozzunk. A tanítványaim versenydiétáját is én magam írom, figyelembe véve a fizikai adottságaikat. A diéta milyensége és időtartama ugyanis teljes mértékben egyénfüggő, amire tekintettel kell lenni. Ilyenkor egyébként meglehetősen nagy gondot fordítunk a kalóriabevitel csökkentésére. Grammra pontosan kimérjük a szénhidrátot, a fehérjét és a zsírt. Általában zabot, tojást, csirkemellet és rizst fogyasztunk.

– Fiatal, mégis tapasztalt sportolóként át tudja adni tudását az edzéseken?

– Természetesen. Éppen tavasszal készítettem fel egy lányt bikinifitnesz-versenyre. Az általam átélt élményekkel igyekeztem gyarapítani az ismereteit. Tudni kell, hogy a felkészítés során nem csupán a fizikai kondícióra, hanem az ideális megjelenésre is nagy hangsúlyt helyezünk. Megtanítom a színpadon való mozgást, az alakhoz és a személyiséghez legjobban illő bikinit és ékszereket pedig közösen választjuk ki.

Tapasztalataival segíti a fiatal versenyzőket Sztrunga Diána Beküldött fotó

– Egy-egy rangos megméretésen milyen szempontok alapján mérlegel a zsűri?

– A pontozás nagyon összetett dolog. Elsősorban a lányok arányait, kisugárzását és az izomtömeget veszik figyelembe a „bírák”. Ez utóbbi szempontnál a vízhajtás kiemelt szerepet játszik.

A versenyek előtt csak kevés folyadékot ihatunk, a megméretés napján pedig szinte semennyit.

– A vízelvonás célja tulajdonképpen az, hogy megőrizzük alakunkat a színpadi bemutatóra. Gyakran megkérdezik tőlünk, versenyzőktől, hogy mitől vagyunk olyan barnák a színpadon. A programot megelőzően lefújnak bennünket egy speciális barnítófestékkel, ami néhány nap alatt lekopik rólunk.

– Hogyan képzeli el a jövőjét, Szolnokon maradna?

– Erre a kérdésre még nem tudom a választ. Azt hiszem, az idő megérleli a helyes döntést. Az viszont egészen biztos, hogy a fitnesz világában képzelem el az életemet, és hogy külföldi versenyeken is próbára tenném magam. Nagy vágyam egy Európa-bajnokság, és a Superbodyt is jó lenne megnyerni. A régi álmomat továbbra sem adtam fel, dietetikus szeretnék lenni, és egyetemen folytatnám a tanulmányaimat. Terveim között szerepel az is, hogy összekapcsoljam a dietetikus hivatást és az edzői karriert, mert úgy látom, ebben ma nagy jövő van. Hosszú távon magánpraxisban gondolkodom.

– A koronavírus-járvány szinte minden területen törést hozott az életünkbe. Önre is negatívan hatott a pandémia?

– Komoly visszalépést jelentett számomra a járvány kezdete. A felkészülést otthon próbáltam megoldani különféle saját testsúlyos gyakorlatokkal és gépekkel. Versenyek híján nem volt motiváció, nem volt miért küzdeni. Sokkal nehezebben álltam neki a tréningeknek a négy fal között, mint az edzőteremben. Bő fél éven keresztül a napi rendszerem felborult, kiestem a formából, és jöttek a plusz kilók is.

– Melyik versenyére a legbüszkébb?

– A FitParádén elért első helyezésemre. Az ugyanis Magyarország egyik legszínvonalasabb testépítő seregszemléje. Visszatekintve, nagyon büszke vagyok rá, hogy két évvel ezelőtt ilyen szép eredményt értem el a nívós programon.