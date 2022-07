Nagy kő esett le a szolnoki röplabdakedvelők szívéről a napokban. Megjelent a szövetség honlapján a 2022-2023-as férfi NB I.-es indulók között a Szolnoki RK címere, ezzel biztossá vált, hogy a következő szezonban is szurkolhatunk a megyeszékhely csapatának. Ugyanakkor továbbra is bizonytalan a klub jövője, hiszen szűkös anyagi helyzetük mellett idén is meg kell küzdeniük a távozó tehetségek pótlásával.

– Július 17-éig kellett neveznünk, és úgy döntöttünk, hogy mindenképpen elindulunk – erősítette meg hírportálunknak Gulyás Ferenc, a klub vezetőedzője, aki hozzátette: azt még nem tudják, milyen csapattal.

Szponzorok híján ugyanis jelenleg nem veti fel a pénzbőség a városi röplabdásokat.

Az önkormányzat segít, fenntartja az utánpótlás-nevelést, és a felnőtt csapatot is támogatja. Ám a dotáció elmegy terembérletre és a nevezési díjra. A felszerelés, utazás, étkezés, statisztikai elemzés – csakhogy néhány nagyobb tételt említsünk – viszont további költségeket jelent. Ezt valamelyest fedezi az együttes tao-bevétele, ám így is nehezen jönnek ki. Gulyás Ferenc szerint ha most elveszítették volna az indulási jogot, bajosan juthatnának vissza az NB I.-be a röpis fiúk.

Azért indulunk el, mert van 250 fiatal az utánpótlásban, akiket nem hagyhatunk magukra. Mi eddig is az utánpótlásra koncentráltunk, most is javarészt 18-19 évesekkel fogunk kiállni a felnőtt bajnokikon, mellettük lesz két-három idősebb játékos

– mondta a vezetőedző.

A fiatalok egyébként jól teljesítettek az előző idényben, a Szolnok csak olyan csapatoktól kapott ki, amelyekben külföldiek is játszanak. Csakhogy az ifisták sincsenek leláncolva a Tiszaligetbe: sokuk válogatott, így hamar lecsapnak rájuk más klubok.

– Egyeztetjük idén is, hogy kik jönnek fel az U20-asok közül. Ez a játékosoknak jó, mert nagyobb terhelést kapnak a felnőttek között, fejlődhetnek. A tehetségesek közül így viszont minden évben elvisznek többeket más csapatok.

A szakvezető szerint most a céljuk, hogy tisztességgel végig tudják játszani a bajnokságot. A Szolnoki RK augusztusban kezdni az alapozást a következő idényre, amely októberben kezdődik.