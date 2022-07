A vártnál jóval gyengébb világbajnoki szereplést követően a honi szövetség elnöksége felbontotta Märcz Tamás szövetségi kapitány szerződését, az utódjául pedig Varga Zsoltot nevezte ki. Egy kis érdekesség: játékoskorukban mindketten centerposzton szerepeltek, és egyaránt tagjai voltak a 2000-es sydney-i olimpián aranyérmes csapatunknak. Varga Zsolt az utóbbi években a Ferencváros vezetőedzőjeként dolgozott, hazai és nemzetközi vizeken minden egyes címet begyűjtött a zöld-fehérekkel. A válogatottnál a 2024-es párizsi olimpiáig szól a szerződése, mellette a következő évad végéig irányítja majd a bajnoki címvédő Fradit.

A szakember 21 játékossal kezdte meg a munkát, és mint az edzőcseréknél megszokott, történtek változások a keret összetételét illetően.

Többek között a kulcsembernek számító Varga Dénes és Vámos Márton sem kapott most meghívót a nemzeti csapatba.

A változásokról ekképp nyilatkozott a kapitány az MTI-nek: – Az elmúlt időszak válogatott csapatkapitányának, Varga Dénesnek a kvalitásait senkinek sem nem kell ecsetelni, ugyanakkor úgy ítélem meg, hogy neki most pihenésre, regenerálódásra van szüksége. Az év elején átesett egy műtéten, amely után hamar edzésbe állt, klubjában és a válogatottban is rengeteget játszott, nem véletlenül, hiszen a klasszisa vitathatatlan. Bízom benne, ki tudja magát pihenni, és a következő időszakban újult erővel veti bele magát a munkába. A válogatottban is alapembernek számító Vámos Márton pedig szemműtét után regenerálódik, ezért nem tudja velünk megkezdeni a felkészülést.

A vb-n hetedik helyezett csapatból rajtuk kívül két center, Hárai Balázs és Mezei Tamás hiányzik, az ő helyükön más játékosok teljesítményére kíváncsi Varga Zsolt.

Ellenben továbbra is tagja a keretnek az elmúlt két évadban a Szolnoki Dózsa színeiben szereplő, de a következő szezonban már más klubokban vízilabdázó Angyal Dániel, Konarik Ákos és Nagy Ádám.

A szakmai stábban pedig két olyan szakember, Nyéki Balázs (másodedző) és Gárdonyi András (kapusedző) is feladatot kapott, akik korábban hosszabb-rövidebb ideig játszottak a szolnokiak soraiban.

A válogatott programjáról annyit, hogy a felkészülés első hetét a Margitszigeten végzik, majd a jövő héten elutaznak a horvátországi Sibenikbe, ahol a horvátokkal közös edzőtábor során egy hivatalos mérkőzést is vívnak majd a felek. A főpróbát az augusztus 17–19. között a budapesti rendezésű BENU-kupán tartja csapatunk, ahol Franciaország, Hollandia és Japán lesznek a vetélytársaik. Az Eb-t pedig augusztus 27–szeptember 10. között rendezik meg a horvátországi Splitben, a mieink a csoportmeccseken sorrendben Szlovénia, Szerbia és Izrael együttesével találkoznak.

A magyar együttes kerete

Kapusok: Kardos Gergely (BVSC), Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC), Grieszbacher Márk (Eger)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Konarik Ákos, Nagy Ádám (mindhárom Szolnok), Ágh György, Batizi Benedek (mindkettő BVSC), Burián Gergely, Manhercz Krisztián, Vigvári Vince (mindhárom OSC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Molnár Erik, Német Toni, Pohl Zoltán, Vigvári Vendel (mind FTC), Vadovics Viktor (Vasas), Zalánki Gergő (Pro Recco, olasz)

A játékosok klubjaként azt a csapatot jelöltük meg, amelyből kiharcolták a válogatottságot.