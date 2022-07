A Jászberényi FC. csütörtökön bejelentette, hogy a következő idényt már náluk kezdi meg Horváth Attila, a – korábban az NB I.-et is megjárt – Siófok egykori játékosa. A 33 éves labdarúgó a Balaton-partiak együttese mellett meghatározó játékosa volt az Ajkának, a Szegednek és a Tiszakécskének is. Érkezésével a berényiek sorait immár három, korábbi első osztályú labdarúgó erősíti, hiszen Horváth mellett Remili Mohamed és Fejes László már korábban a JFC-hez szerződött.

A Jászberény egyébként nem csupán korábbi első osztályú futballisták leigazolását könyvelhette el az elmúlt napokban: fiatal tehetségek szerződtetése terén is jól teljesítettek a nyáron. Az elmúlt idényben még a Balassagyarmat gárdáját erősítő Kiss Gergővel már korábban is tárgyaltak, kedden végül pecsét került a 23 éves, rengeteget futó, labdabiztos középpályás átigazolására is. Szintén Jászberénybe igazolt a Kisvárda második csapatától Perevuznik Makszim. A Debreceni Labdarúgó Akadémián nevelkedett, 19 esztendős középső védő – Kisshez hasonlóan – a felkészülési próbajátékokon nyújtott teljesítménye révén kap lehetőséget az NB III. Keleti csoportjában szereplő együttesnél.Rózsa Róbert