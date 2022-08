Ellentétben a nemrég megrendezett világbajnoksággal – amelyen mindössze ketten képviselték a magyar színeket –, az Eb-re népes magyar küldöttség utazik: az augusztus 15–21. közötti kontinensviadalon 29 versenyszámban 46-an ölthetik magukra a válogatott szerelést.

Nincs közöttük Márton Anita. Az olimpiai bronzérmes, vb- és Eb-ezüstérmes súlylökő betegség miatt hagyja ki a tornát, az ő hiánya fájó pont a magyar csapatnak. Ott lesz viszont a kalapácsvető Halász Bence, aki a legfőbb magyar éremvárományos, valamint ugyanebben a versenyszámban az olimpiai bajnok Pars Krisztián, aki 40 évesen újra nemzetközi szinten dob.

Rutinos indulónak számít a tízpróbázó Krizsán Xénia, a gátfutó Kozák Luca, valamint a közép- és hosszútávfutó Wagner-Gyürkés Viktória. Mellettük pedig már ott vannak a feltörekvő ifjak: a rúdugró Klekner Hannától, a 400 gátas Molnár Jankától, a 800-as Huller Dánieltől és a 3000 méteres akadályfutó Palkovits Istvántól sem lenne váratlan egy kiugró szereplés.

Két versenyszámra különösen érdemes odafigyelni, már csak azért is, mert szolnoki kötődésű atlétákért szoríthatunk bennük.

Az augusztus 18-ai versenynapot a női gerelyhajítók selejtezője nyitja meg, ahol a jelenleg debreceni, korábban miklósi és szolnoki színekben versenyző, most is a jászkunsági megyeszékhelyen készülő Szilágyi Réka indul. A 62,45 méteres legjobbal rendelkező Rékának veretes társaságban kell helytállnia.

A 24 fős mezőnyben több 65 méter feletti egyéni csúccsal rendelkező gerelyes is van, köztük a veterán, kétszeres olimpiai bajnok cseh Barbora Spotáková, vagy a még mindig csak 19 éves, az Eb-re a legjobb idei eredménnyel (65,40) érkező görög Elina Tzengko. Szilágyi Réka mindenesetre 60 méter fölé szeretne kerülni, ami elég is lehet a 12 fős, augusztus 20-ai kisdöntőhöz, elvégre a mezőnyben éppen 11-en vannak, akik idén túldobtak a 60 méteres vonalon. Augusztus 19-én, fél tizenegykor lövik el a 4x100 méteres női váltók előfutamait, amelyben a magyar csapat váltóbotját a szolnoki Kocsis Luca viszi majd a rajtgéphez. Ő lesz ugyanis a magyar váltó első embere, és egy jó első futással akár döntőbe jutáshoz is segítheti Magyarországot.

„Réka képes bejutni a döntőbe”– Bonyolult éven vagyunk túl, vb is volt, amelyre Réka kijutott, ugyanakkor a szövetség döntése értelmében oda nem utazhattunk, mivel az Eb a célverseny. Ezt lelkileg nehéz egy versenyzőnek feldolgozni

– mondja Szilágyi Réka felkészítője.

Varga Lőrinc szerint 58–59 méter kellhet a döntőhöz, de minden azon múlik, aznap ki tudja-e hozni magából a maximumot versenyzője. – Minden adott a döntőhöz, Réka képes rá. A három dobás mindezzel együtt kevés, így semmi sem biztos.

Már a hazai vb-re készülnek

– Tizenötödik helyen jutott ki az Eb-re a női 4x100-as váltó. A legjobb nyolc közelében is futhatnak, de a döntő szinte csoda lenne – mondja az első száz métert futó szolnoki Kocsis Luca edzője.

Varga Ádám ugyanakkor nem zárja ki a lányok döntőbe jutását. Már csak azért sem, mert a váltónak hosszú távú tervei vannak.

– Ha most tudnának egy jót futni, azzal megalapozhatnák a kvalifikáció lehetőségét a jövő évi hazai világbajnokságra – vélekedik a tréner.