Labda és esernyő. Erre a két dologra biztosan szükség volt az NB III. Keleti csoportjának első fordulós megyei rangadóján, amelyet a Tiszafüred, és a harmadosztályba most feljutó Karcag játszott vasárnap. Labdára persze a játékosoknak, míg esernyőre annak az – amúgy tekintélyes számú – félezres nézőseregnek, akik kilátogattak a Lipcsey Elemér Sporttelepre, a két megyei gárda összecsapására. A mérkőzésre ugyanis megérkezett az égi áldás a Tisza-tó partjára. A pályán jókora tócsák alakultak ki, az tehát már a kezdő sípszó előtt eldőlt, hogy a rangadót nem a technikás futball dönti el. A hűvös idő ellenére izzadtak is a pályamunkások, hogy – amennyire lehet – lesöpörjék a vizet a fűről.

Ami pedig szintén még a meccs előtt eldőlt: a Tiszafüred játék nélkül is a forduló egyik nyertese. A mérkőzés előtti órákban ugyanis bejelentették, hogy a klub új főszponzorral vág neki a szezonnak a Facultas cégcsoport révén, amely – mint a meccs előtti tájékoztatón fogalmaztak – az egyesület történetében is egyedülálló támogatást nyújt, ennek köszönhetően tovább erősödhet a csapat.

Az első játékrészben aztán birkóztak is egymással a felek, de fölénybe egyik gárda sem került. Helyzetek itt-ott adódtak, de a félidőre gólnélküli döntetlennel mentek a csapatok. A fordulás után is kiegyenlített volt a mérkőzés, amin a második játékrész derekán esett gólváltás sem változtatott. Előbb a hazaiak szereztek vezetést Mácsai László góljával (65. perc), majd három perccel később Oláh Norbert büntetőből válaszolt (1–1). Már a 82. játékpercet jelezte az óra, amikor újból előnyhöz jutottak a hazaiak, a találkozón többször helyzetbe kerülő Kertész Tamás góljával. A meccset aztán a véghajrában le is zárta a Füred Skulka Botond révén, aki a 88. percben állt be, majd két perc múlva be is állította a 3–1-es végeredményt.

Tiszafüredi VSE–Karcag 3–1 (0–0)

Tiszafüred, 500 néző

Vezette: Borbás Bottyán (Juhász László, László István)

Tiszafüred: Tajti – Vincze, Fehér, Kalóz – Csábi, Mácsai (Skulka, 88.), Barzsó, Tomola – Kertész (Háda, 90.), Szabó V., Barna V. (Földi B., 79.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Karcag: Fedinisinec – Kuti, Misák (Maruscsák, 77.), Gyönyörű (Hussein, 65.), Éles – Tóth M., Virág, Tóth G., Juhász – Barna B. (Nagy, 65.), Máté (Oláh, 65.). Edző: Igor Bogdanovics

Gólszerzők: Mácsai (65.), Kertész (82.), Skulka (90.), ill. Oláh (68.)

Nem annyira az idővel, sokkal inkább az ellenféllel gyűlt meg a baja a Szolnok MÁV-nak. A szolnokiak 2–1-es vereséggel kezdték az új szezont az NB III. Közép csoportjában, a Makó vendégeként.

A meccs első félideje kifejezetten eseménydúsan alakult, mindkét kapu többször is veszélyben forgott. Ám a vezetést a hazaiak szerezték meg 39. percben, amit a szünet után nem sokkal meg is kettőztek (2–0). Hogy a mérkőzés vége mégis izgalmasra sikeredett, arról a vendégek csapatkapitánya, Tisza Kálmán gondoskodott, aki Rokszin Ádám jobboldali beadását fejelte az ellenfél kapujába. A meccs végén újból adódtak ziccerek mindkét oldalon, ám az eredmény már nem változott. A MÁV kikapott a Maros-parti szezonnyitón, így az biztos, hogy még sok munka vár a legutóbb a másodosztályból kihullott csapatra.