A pénteki napon rendezték az első döntőket, ahol alaposan bekezdtek a magyar csapat tagjai. Az épeknél a Kőhalmi Emese, Rendessy Eszter páros szerezte ezer méteren az első aranyérmet, Varga Ádám óriási csatában lett ezüstérmes K-1 500 méteren. Másnap Kopasz Bálint a szám címvédőjeként ismét Eb-győztes lett a K–1 1000 méteren, a program további részében a magyar válogatott egy ezüstérmet (Bragato Giada, Nagy Bianka) és három negyedik helyet is szerzett.

A szombati paraversenyeken a City Gas Tiszafüred kajakosa, Kiss Erik a 200 méteres távon a negyedik helyen zárt, míg a szolnoki kötődésű kajakos, Pulai Erika az ötödik helyet szerezte meg.

A vasárnapi zárónapon Pupp Noémi Eb-győztes lett női K–1 1000 méteren. A Bragato Giada, Nagy Bianka kettős női C–2 200 méteren, a Kiss Blanka, Lucz Anna női K–2 200 méteren, a Nádas Bence, Kopasz Bálint duó pedig férfi K–2 500 méteren szerzett aranyérmet. Az ötezer méteres versenyben pedig Kőhalmi Emese szerezte csapatunk kilencedik aranyát Münchenben. Remekül versenyzett a Kiss Blanka, Lucz Anna, Csikós Zsóka, Gazsó Alida Dóra összeállítású kajaknégyes is, amely kiélezett küzdelemben harmadikként ért célba 500-on. Közülük Csikós Zsóka, a Szolnoki KKK versenyzője, a 21 éves hölgy utánpótlásszinten már sok érmet nyert, most a felnőttek között is bizonyította tehetségét.

– Örülök, és köszönöm a szurkolást és a sok-sok gratulációt, amit kaptam a döntő után, igyekszem majd válaszolni rájuk – nyilatkozta hírportálunknak Zsóka, két órával a finálét követően. Majd Hadvina Gergely edző tanítványa azt mondta a szoros befutóról: – Fájt a vége, azt láttam, hogy szép az előttem ülő Anna háta. Azt gondoltuk, hogy negyedikek vagyunk, így még nagyobb az örömünk, ez egy megnyert bronzérem.