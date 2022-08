Az NB III. szerdai fordulójában a berényieknek odahaza kell bizonyítaniuk, hogy az eddig látottaknál többre képesek, míg megyebeli riválisaik idegenben gyűjtögetnék tovább pontjaikat.

Dunaújváros–Szolnoki MÁV, Dunaújváros, 17.30

A Szolnoknak Dunaújvárosban kell bizonyítania, hogy idegenben is képesek jó teljesítményre. A tapasztalatok alapján fiataljaik sem ijednek meg a lehetőségtől, így akár meglepetést is szerezhetnek. Ellenfelük legutóbb hazai pályán 5–5-re végzett a Fradi II.-vel. Az biztos, hogy a vendégeknél Rokszin Ádám nem tudja vállalni a játékot, helyettese a mérkőzés előtt derül ki.

BKV Előre–Karcagi SE, Budapest, 17.30

A Karcag a Keleti csoport első helyezettjéhez utazik, a BKV Előre egyedüliként még pontot sem veszített. Ám a karcagiak nem feltartott kézzel lépnek majd pályára. Nem is szabad, hiszen a Putnok legyőzése jól mutatja: nincs lehetetlen a csoportban. Mint Igor Bogdanovics, a Karcag trénere hírportálunknak fogalmazott, a Putnok-meccsen mindkét csapatnak fontos a három pont sorsa. Jó ellenféllel szemben, brutális nyomás mellett sikerült megszerezniük első győzelmünket.

Körösladány–Facultas Tiszafüred, Körösladány, 17.30

A két csapat egyenlő pontszámmal áll a tabellán, nehéz mérkőzés várhat tehát a Tiszafüredre. Csapatuk ugyan a Karcagot és a Jászberényt is legyűrte saját pályáján, a BKV otthonában viszont kikapott. Dorcsák Zoltán edző szerint ekkor nem is játszottak jól, de reméli, hogy idegenben is képesek lesznek az akaratukat az ellenfelekre kényszeríteni. Ehhez lehet jó ellenfél a Körösladány.

Jászberény–Sényő, Jászberény, 17.30

– Keseregni nincs idő – fogalmazott a Füred elleni betli után Német Gyula, a Berény edzője. Igaz: itt az újabb megméretés, a Sényő elleni hazai találkozó, és amelyik nyer, az elmozdulhat a közvetlen kiesőzónából. A vendégek és a pályaválasztó is egy pont birtokában lép szerdán a gyepre, a hazai pálya előnye azonban mindenképpen a JFC mellett szól.

A bajnokságok állásai: