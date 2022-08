A fiatal szolnoki versenyző ezzel a legjobban szereplő női ifjúsági evezőse volt a magyar válogatottnak. Mint Rácz Milán, Pádár edzője közölte, az alapozás jól sikerült, az Eb-n is megnyerte a B döntőt, így már akkor tudták, hogy formában lesz a vb-n. Közös céljuk, hogy jövőre csapatban is induljanak, de olyan jól szerepelt egyéniben, hogy Luca valószínűleg ebben a számban is indul.

Hetedik helyen zárta a világbajnokságot a férfi kormányos nélküli négyes, amelyben két szolnoki fiatal, Kalmár Áron és Pálmai Ágoston is képviselte a magyar színeket. Ők – Kunstár Sinommal és Csizmadia Ádámmal kiegészülve – a B döntő megnyerésével szerezték meg összetettben a hetedik helyet.