Ketten is megjelentek Subotic felirattal, 11-es számú mezben szombaton a szolnoki Városi Sportcsarnokban. Egyikük 203 centiméter magas, a pályán edzett csapattársaival és az Olajbányász csapatkapitánya lesz az új idénytől. Másikuk vagy ötven centiméterrel kisebb, édesapjával érkezett, és izgatott volt, mert kedvenc játékosával pont szemben ülve nézhette a Szolnoki Olajbányász edzését.

Mindez úgy lehetséges, hogy megtartotta a 2022–2023-as szezon előtti szurkolói találkozóját az Olaj. Az egész napos program a csapat nyílt edzésével egybekötött szurkolói ankéttel kezdődött, amelyen bárki pacsizhatott a játékosokkal, és feltehette kérdéseit a klubnak. Érkeztek is a piros-feketék szurkolói, százával foglaltak helyet a lelátót.

A bérletáraktól az új igazolásokig sok mindenre kíváncsiak voltak a szurkolók

Fotós: Nagy Balázs

Egyikük a már említett kisiskolás, Antal Krisztofer, akit apukája tavaly hozott el először Olaj-meccsre, és akit azonnal meg is fogott a játék és a stadion atmoszférája. Kedvence pedig ugyebár Bojan Subotic. Vele szemben idén komoly elvárásai vannak.

Játsszon jól, dobjon sok triplát, és szerezzen átlagban 20 pontot

– vágta rá, minek örülne legjobban a soros bajnokságban.

– Merész vagy, fiam! – tette hozzá édesapja, Róbert. Ő '89 óta jár az Olaj mérkőzéseire, nem is csoda, hogy választékos meglátásai voltak a formálódó csapatról.

– Jabril Durhamtől sokat várok, Pécsett jól játszott néhány éve. Úgy látom, Jimmy Gavinnek is jó keze van, jó lenne, ha beválna a próbajátéka. Egyértelmű erősségünk lehet Lukács Norbi is az érkezők közül. Amiben jó lenne, ha erősödnénk, azok a triplák. Régebben a Szolnok a hárompontosairól volt híres, ez mostanság hiányosság nálunk – ecsetelte.

– Jónak tűnik az új csapat, de ez majd menet közben válik el. Össze kell még állniuk, először egy pár meccset meg kell várnunk, hogy kiderüljön, mire lesznek képesek – ezt már egy női szurkolótrió tagjai mondták, akik nevet nem szerettek volna mondani. – Írja azt, hogy elszánt hölgy szurkolók vagyunk, akik 1991 óta járnak meccsre!

Szerintük most kiegyensúlyozott a magyar első osztály mezőnye, a többi gárda is jól erősített, szóval nehéz szezon előtt áll az Olaj. Ezért nincs is konkrét elvárásuk a bajnoki címet illetően, azzal kapcsolatban viszont van, hogy aki a pályán van, az tegye oda magát.

Nagyon bízunk a fiataljainkban. Azt várjuk, hogy épüljenek be a csapatba, és fejlődjenek

– tették hozzá.

Bemutatta technikáját Auston Barnes is, az amerikai légiós egy magyar szót biztosan tud

Fotós: Nagy Balázs

A pályán közben már mozgolódtak a kosarasok. Egy rövid, dinamikus bemelegítés után átmozgató edzést láthatott a publikum. Ezután hamar csere következett: a labdák helyére székeket hoztak a parkettre, a játékosok és a klubvezetés helyet foglalt, a szurkolói kérdéseké volt a terep.

Az ankéton aztán többször is ovációban tört ki a közönség. Például amikor bejelentették, hogy a csapat új kapitánya Bojan Subotic, segítője pedig Rudner Gábor lesz. Vagy amikor az amerikai érkező, Auston Barnes így köszöntötte a szurkolókat: „Sziasztok". De nagyra értékelte a közönség Pallai Tamás és Révész Ádám személyes kérdésekre adott válaszait is.

– Indul-e az Olajbányász a nemzetközi kupában? – jött a kérdés.

– Valóban, lett volna lehetőség indulni a nemzetközi színtéren. És bár a csapat gazdasági helyzete stabil, felelősen gondolkodva ebben az évben nem indulunk nemzetközi kupában. De az a cél, hogy jövőre már ott legyünk – válaszolta Csősz Tamás, a klub ügyvezető igazgatója.

A szurkolókat az egyik leginkább érdeklő kérdés a bérletárak alakulása volt.

– Szeptember második felétől kezdjük árulni a bérleteket. Megpróbálunk bevezetni új bérlettípusokat is, például a félszezonos bérletet. Az árakról még nem gondolkodtunk, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nagy áremelkedésre nem kell számítani, hiszen azt szeretnénk, hogy minél többen jöjjenek el szurkolni nekünk – mondta az ügyvezető igazgató.

Csősz Tamás ügyvezető igazgató (balra) elmondta, éremesélyes gárdát igyekeztek összerakni

Fotós: Nagy Balázs

Csősz Tamás kitért az előző szezonra is. Elmondta, leginkább a sérülések miatt nem jutottak be a legjobb négybe a bajnokságban, viszont a kupagyőzelem megmutatta, mire képes a csapat, ha egyben van. Emlékeztetett, az Olajbányásznál hat utánpótláskorú játékos rendelkezik profi szerződéssel, mindannyian a szolnoki akadémiáról kerültek ki. Csősz Tamás szerint nehéz megjósolni az esélyeket az új idényre, de olyan játékoskeret kialakításán dolgoztak, amely a bajnokságban és a kupában is éremesélyes, és amely a legmagasabb szinten tud játszani.

Megerősítette ezt Gasper Potocnik vezetőedző is. Kérdésre válaszolva hozzátette, nem változik meg az Olaj játékstílusa a távozó és érkező játékosok miatt, és olyan rendszert próbálnak kialakítani, amelyben kosarasaik a legjobbjukat tudják hozni.

A kérdések végeztével a csarnokból a műfüves pályákhoz vonultak a játékosok és szurkolók. Előbbiekkel fotózkodni és pattogtatni is lehetett. A gárda aztán buszra szállt és indult Budapestre, hiszen délután már a Honvéd ellen játszottak felkészülési mérkőzést, amit meg is nyertek 85–71-re.

Pályán az Oilboys szurkolói csoport. Nem vetik meg a futballt sem Fotó: Rózsa Róbert



De érdemes volt ezután is maradni az összetartáson, amely igazi fesztiválhangulatban folytatódott, köszönhetően a szurkolói egyesület által életre hívott családi napnak. Kiderült, az Olajnak nem egy "szakavatott" drukkere van, a streetball-pályákon többjük csuklójából tempódobások sokasága hullott a gyűrűkbe. Kiderült az is, a futballt sem vetik meg a kosaras szurkolók, amit az egész délután tartó kispályás tornán bizonyítottak is. A piros-feketék szurkolói tehát kitettek magukért, de ezt a mérkőzéseken már egyébként is megszokhattuk tőlük. Most azt szeretnék, ha örömük október 1-jén este, az első, Kaposvár elleni első bajnokit követően is megmaradna.