A Kenderes, a Jászberény második csapata és a Cserkeszőlő feljutott az első osztályba. Az utóbbi két együttest felkérte a megyei igazgatóság az indulásra, így nevezhetett. A Jászszentandrás kiesett, helyette pedig a Jászjákóhalma folytathatja itt, mint felkerülő együttes.

Az előző bajnoki kiírásban nem mindegyik mérkőzést tudták megrendezni, egyelőre csak remélni lehet, hogy ezúttal ki tudnak állni a csapatok, és valamennyien elutaznak majd idegenbeli találkozójukra is. Mindenesetre a sorsolás megtörtént, az első fordulót pedig ezen a hétvégén tartják.

Érdekesnek ígérkezik a most feljutott, stabil együttesnek megismert Jászjákóhalma és a tavalyi negyedik helyezett Tiszagyenda (vasárnap 17 óra) összecsapása. De érdeklődésre tarthat számot a többi mérkőzés is, mégis kiemelkedhet közülük a Jászapáti–Jászboldogháza, amely gyakorlatilag a szomszédvárak összecsapása.

Az előző szezonban harmadik, de a magasabb osztályt nem vállaló házigazdák, a szokványos nyári felkészülésen, és három nem túl jól sikerült felkészülési mérkőzésen vannak túl. Távozott Voják Péter és Tari Márk Hevesre, Mihályi Roland pedig Jászkisérre. Érkezett azonban Tajti Norbert Jászszentandrásról, Váradi Miklós Jászárokszállásról, valamint Szász Levente Jászkisérről. A hazai együttesnek van miért törlesztenie vendégeivel szemben – akikkel szinte mindig az idény elején futnak össze –, hiszen a boldogháziak nyerni tudtak idegenbeli szereplésükkor legutóbb.

A tizenkettedik helyen végzett Jászboldogházán nincs ok a jókedvre. Több sérültjük is van, kapusuk viszont jelenleg nincs, így ezen a poszton az ifjúsági gárda hálóőre vagy egy korábbi idősebb játékos kerülhet a kapu elé a mérkőzéseken. Emellett ketten eligazoltak, Gergi Róbert és Porpáczi Márk is a Lurkó Focimániánál folytatják.

A felkészülési mérkőzéseken a fiatalok jól teljesítettek, így azért reménykedve várhatják a rajtot. A találkozó szombaton 17 órakor kezdődik Jászapátiban.

A további párosítások:

Szombat 17 óra

Tiszaszentimre–Tiszaföldvár II., Tiszajenő–Lurkó Focimánia

Vasárnap 17 óra

Túrkeve–Abádszalók, Jászkisér–Kunmadaras