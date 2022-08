Az előzményekről annyit, hogy a nyárelőn komoly változások történtek a csapat háza táján. Zsivko Gocics, aki több mint tizenegy esztendeig játékosként és vezetőedzőként szolgálta a klubot, váltott és a BL-döntős Novi Beograd trénere lett. A helyét az eddigi másodedző, Hangay Zoltán a szolnoki klub sajátnevelésű edzője vette át, aki játékosként is a megyeszékhelyen nevelkedett és szerepelt. Az elmúlt évad állományából Angyal Dániel az OSC, Konarik Ákos a Vasas, míg Nagy Ádám a Ferencváros játékosa lesz a jövőben, Gárdonyi András kapus pedig a Ferencváros szakmai stábjában kapott munkát.

Érkezők is vannak bőven, közülük a ceglédi származású Pásztor Mátyás hét év után tért vissza a BVSC-ből, Józsa Ottó kapus pedig egykoron Szolnokon nevelkedett, az utóbbi években a Pécs hálóját őrizte. Érkezők még a válogatottban is szereplő Ágh György, aki idáig a BVSC-ben centerkedett. Ugyancsak Dózsába igazolt három junior válogatott pólós, Belényesi Dávid és Vámosi Bertold Újpestről, valamint Vizsmeg Zsombor Miskolcról. Az elmúlt szezon legénységéből pedig Bányai Márk, Jansik Dávid, Kovács Gergő, Teleki András, Schmölcz Norman, Pető Attila, valamint Szeghalmi Zsombor továbbra is a Dózsa sorait erősíti. A csapat az előtte álló idényben is három fronton, a honi bajnokság és Magyar Kupa mellett a LEN Eurokupában is fog szerepleni.

Mindezekre gőzerővel készül a társaság, erről is beszélt hírportálunknak Hangay Zoltán:

– A felkészülés ötödik hetében járunk – kezdte a 33 éves szakember. – Egyelőre a fizikális munka dandárjánál tartunk, sok-sok úszással és kondiedzésekkel gyűjtjük az erőt. Egy kétkapus meccset már lejátszottunk a Szentes ellen, amelyen azt kértem a fiúktól, hogy hajtsák ki magukat, fáradjanak el, ami meg is történt. Azt tudni kell, hogy egyelőre hét felnőttkorú mezőnyemberrel tudunk gyakorolni, ugyanis Ágh Gyuri a felnőtt válogatottal a spliti Eb-n fog szerepelni, míg Belényesi Dávid, Pethő Attila és Vismeg Zsombor az U19-es válogatottal készülnek a szeptemberi podgoricai kontinens viadalra. Ezért tesztmeccskere ifi játékosokat is bevettünk. A folytatásban többször gyakorlunk még a Szentessel, a Szegeddel és Kaposvárral. A tervek szerint szeptember végén Belgrádba utazunk, ahol a Novi Beograd meghívására egy négy csapatos tornán veszünk részt. Október elején indul a hazai pontvadászat, a hónap közepén pedig a LEN Eurokupa selejtezőkörében fogunk játszani, amit szeretnénk megrendezni.

Hangay Zoltánnal szót ejtettünk arról is, hogy mit lehet várni ettől a fiatal gárdától, amelynek ősztől három front kell helytállnia.

– Sok munka vár még ránk, nagyon számítok rutinos játékosaink segítségére, közülük az immár nyolc éve sorainkban szereplő, friss csapatkapitány Jansik Dávidra, az olimpiai bronzérmes Pásztor Matyi és Kovács Gergő példamutatására, rutinjára és jó játékára. Nem feledve, hogy Angyal Daniékkal együtt nyolcvan gól távozott csapatuktól. Az idén sem lesz gyenge a mezőny, nagyon szeretnénk jól helytállni a világ egyik legerősebb bajnokságában, és természetesen a nemzetközi porondon is – hangsúlyozta a szakember.

Szeghalmi jó idényt vár

Hangay Zoltán beszélt a csapat rutinos embereiről, mi pedig a 20. évében járó szélsőt, Szeghalmi Zsombort kérdeztük, aki mostanság a gárda egyetlen balkezese.

– Mivel az Universiade küzdelmeit elhalasztották, nem volt válogatott programom, a nyár elején ki tudtam magam pihenni – újságolta a klub saját nevelésű játékosa. – Öt hete nyomjuk az alapozást, nagyon kemény munka folyik, de tudjuk enélkül nem megy a sport. Azt gondolom, rutinos játékosok mellett tehetséges fiatalok alkotják csapatunkat, van bennünk potenciál. Remélem, jó idényünk lesz az idei.