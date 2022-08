Jól sikerült a zárónap a magyar U17-es leány válogatott számára, amely két győzelemmel – az U23-as hölgyeinkhez hasonlóan – kiharcolta a továbbjutást szolnoki 3x3-as kosárfesztiválon. A mieink közül elsőként a lányok léptek pályára, és magabiztosan, 15–8-ra legyőzték Írországot. Közvetlenül utánuk a fiúk következtek, akik hatalmas csatában 15-14-re kikaptak Ausztriától, így két vereséggel búcsúztak a tornától, és ezzel együtt a továbbjutástól. A lányok mezőnyében vasárnap estére eldőlt, hogy a mieinknek szintén Ausztriával kell majd játszaniuk, méghozzá egy valódi ki-ki meccset, a győztes ugyanis megválthat a jegyét a szeptemberi kontinenstornára.

A mérkőzés elején érezhető volt a nagy tét, három és fél perc után 3–3-at mutatott az eredményjelző. Az osztrákok egy duplával lépéselőnybe kerültek, majd elléptek 7–4-re. A hunbasket.hu tudósítása szerint Küllős Kíra tört be szépen, és vitte végig ziccerig, majd elveszettnek tűnő labdát mentett, és adott belőle gólpasszt, 6–7. Herczog Bora közelijével egyenlítettünk, majd Kádas Boglárka szórt be egy középtávolit, átvette a mérkőzés irányítását a magyar csapat. A folytatásban 9–7-nél kisebb kosárcsend következett, de innen is a mieink tudtak előbb elmozdulni, Varga Napsugár faulttal együtt tett a helyére egy közelit, majd a bónusz szabaddobásokat is értékesítette, 12–6. Küllős is bedobott egy büntetőt, erre egy középtávolival válaszoltak az osztrákok, de Varga újabb közelije, majd Küllős remek duplája karnyújtásnyira hozta az Eb-részvételt, három perc sem volt már hátra a rendes játékidőből, 16–8. A hajrá szerencsére izgalommentesen alakult, a késői időpont ellenére szép számú szurkolósereg biztatása közepette 21–12-re diadalmaskodtak a magyar lányok.

Mindezeknek köszönhetően Károlyi Andrea edző tanítványai kvalifikálták magukat a szeptember 2-4. közötti athéni Európa-kupa döntőjébe.