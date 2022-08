Labdarúgás 2 órája

Idegenben győztek NB III.-as gárdáink a kupában

A Tiszafüred, a Jászberény és a Szolnok is sikerrel vette a hétvégi kupafordulót megyei első osztályú ellenfelével szemben, még ha csapataink szinte a lefújás előtti pillanatokban biztosították is be győzelmeiket. Így valamennyien a főtáblára jutottak, várhatják tehát a csütörtöki sorsolást, amely akár első osztályú ellenfelet is tartogathat számukra.

Jegesi László Jegesi László

Javított a Karcag elleni vereség után a Jászberény: főtáblára jutottak a kupában Fotós: Pesti József

Újfehértó–TiszafüredI VSE0–2 (0–0) Téglás, 100 néző. Vezette: Tóth Tamás. Tiszafüred: Szabó G. – Háda, Fehér Zs., Karika (Baranyi, 59.), Homola – Vin­cze, Barzsó, Földi (Mácsai, 59.) – Szabó V. (Nagy, 89.), Barna (Skulka, 59.), Tóth D. (Kertész, 72.). Edző: Dorcsák Zoltán. Tégláson jó körülmények és szervezett ellenfél fogadta a Tiszafüred csapatát. Az első játékrész egyértelműen a vendégeké volt, uralták a játékot és megszerezhették volna a vezetést. Nem tették, ami kis híján megbosszulta magát. A folytatásban ugyanis feljött a hazai együttes, több veszélyes kontrát is vezetett, nem egy esetben kellett Szabó Gergőnek tisztáznia. Jókor jött azonban Szabó Viktor vezető találata, Skulka utolsó pillanatos gólja pedig végképp eldöntötte a továbbjutás sorsát. Gólszerzők: Szabó V. (64.), Skulka (90.). Dorcsák Zoltán: – Az összkép alapján megérdemelt győzelmet arattunk, még ha volt egy kis izgalom a vezető gólunk előtt és után. Kalocsa FC–Jászberényi FC 0–2 (0–1) Kalocsa, 200 néző. Vezette: Lovas László. Jászberény: Menczeles – Donkó, Perevuznik, László – Borics, Kurunczi, Ludasi, Muhari (Benedek, 84.), Sárossy – Varga L., Nagy Sz. Edző: Lakatos Béla. Jászberényben többen is sérüléssel bajlódtak, Lakatos Béla edző így tartalékos csapattal és mindössze három bevethető cserejátékossal rendelkezett a mérkőzést megelőzően. Az első félidőben így is elfogadható teljesítménnyel rukkolt elő a vendégegyüttes, akkor kellett volna megszerezniük a megnyugtató második találatot. Nem sikerült, ám a szervezett védekezésnek köszönhetően az ellenfél is csak egy-egy távoli lövéssel tudott veszélyeztetni, sikertelenül. Nagy Szabolcs a találkozó hosszabbításában még betalált, végérvényesen eldöntve ezzel a továbbjutást. Gólszerzők: Varga L. (18.), Nagy Sz. (94.).

Lakatos Béla: – Nehézségeink ellenére biztató első félidőt produkáltunk. A sérültjeink állapotáról azonban csak ma délután kapok tisztább képet, bízom benne, hogy a szerdai bajnoki mérkőzés előtt többen is felépülnek. Dunakeszi VSE–Szolnoki MÁV 1–2 (0–0) Dunakeszi, 100 néző. Vezette: Kakuk Szabolcs. Szolnok: Csáki – Pinto (Nyerges, 46.), Kálmán (Pel­les, 69.), Gohér, Kópis – Földi – Nádházi, Antal, Lengyel, Lukovszky (Sitku, 60, Polónyi 79.) – Iván M. Edző: Romanek János. Egy kupameccsen mindig a továbbjutás a cél, ami szentesíti az eszközt, vallották Szolnokon a találkozó előtt. Tisza, Rokszin és Tömösvári sem álltak edzőjük rendelkezésére kisebb sérüléseik miatt, az őket helyettesítő fiatalokkal kellett megoldani tehát a feladatot. Ez sikerült is, a vendégek szinte végig nagy fölényben futballoztak és több lehetőségük adódott a mérkőzésen. Mivel ezek egy kivétellel kimaradtak, a megyei első osztályú ellenfél pedig egyenlített, csak a hajrában szerzett Gohér-szabadrúgásgól döntötte el a mérkőzés sorsát. Gólszerzők: Balogh B. (64.), ill. Iván M. (57.), Gohér (87.) Romanek János: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz ebben az összeállításban, ami be is igazolódott. Hiába játszottunk nagy fölényben, kevés igazi helyzetünk adódott. Örülünk a tizennyolc éves Pelles Patrik bemutatkozásának, aki hosszú sérüléséből épült fel.

