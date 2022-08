A bajnokság második fordulójában tovább harcolnak a csapatok a győzelmekért. A Jászfényszaru, a Martfű, a Tiszaföldvár, a Kisújszállás és a Cserkeszőlő is három ponttal tért haza, míg a Berény és a Kunhegyes döntetlent játszott egymással, így egy-egy pontot zsebeltek be.

Szajol–Jászfényszaru 1–3 (1–2)

Szajol, 80 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Szajol: Rékasi – Csajbók, KISS ZS., NÉMETH, Kacskó, Csernus, Sárkány (Bodnár 50.), CSÚRI (Harcsa 63.), Bezzeg, Fülöp, Rajna (Benedek 46.), edző: Donkó Krisztián

Jászfényszaru: KOVÁCS – KEREK, (Szabó M. 85.), DANCS, NÉMETH, Pető, SÓSS, Lakatos D. (Mázsás 46.), VASZICSKU, Lakatos M., (Faragó 64.) Balogh (Péter 77.), Prága, edző: Kemecsi László. Gólszerzők: Németh (21.) ill. Kerek (9., 13., 48.)

Gólszerzők: Németh (21.), ill. Kerek (9., 13., 48.)

Az örök igazság az, hogy a két kapus közti különbség döntött.

Donkó Krisztián, a Szajol edzője: – A két kapott potyagól megalapozta a mérkőzést, amit tetéztünk a kihagyott ziccerekkel. Amíg nem mindenki látogatja az edzéseket, addig esélyünk sem lesz a jobb eredmény elérésére.

Kemecsi László, a Jászfényszaru edzője: – Sok mindenen átmentünk a héten, itt mindig nagyon izgalmas meccset játszunk a hazaiakkal, ennek fényében úgy érzem, megérdemelten nyertünk.

Tudósította: Hamar Tünde

Mezőtúr–Martfű 1–4 (1–2)

Mezőtúr, 80 néző.

Vezette: Rajcsányi Sándor.

Mezőtúr: Török – Debreczeni, SZEMESI, Nagy Cs., PESTI, Nico (Nagy S. 72’), Penti (Kántor 85’), Újlakány (Rupa 39’), Kemenczés, Patkós (Gyarmati 60.), Rácz, edző: Erdősi Gyula

Martfű: Ladányi – NAGY F., DRASKÓCZI, Sindel (Kinyig 63.), Székely (Kovács T. 75.), Izsold (Szentmiklósi 57.), VADAS, HEVESI-TÓTH, Szabó T. (Szőke 75.), Tóth N. (Benedek 75.), Kardos, edző: Kardos Mihály.

Gólszerzők: Pesti (44.), ill. Sindel (1., 56., 58), Izsold (41.)

A hazai csapat nem hitt a szemének, mert az első gólt többen is lesnek látták, amiből felháborodás született. Ez döntően befolyásolta a mérkőzést. Ezek után talpra állt a mezőtúri gárda, de sokat hibázott, amit ki tudott használni a vendégcsapat, és megérdemelten nyert.

Erdősi Gyula, a Mezőtúr edzője: – Ma egy jó csapattól kaptunk ki, a fiatalokból álló együttesemnek a vendégcsapattal és a játékvezetéssel is meg kellett megküzdenie.

Kardos Mihály, a Martfű edzője: – Mezőtúron mindig nehéz nyerni, ma sem volt másképp, de sikerült.

Tudósította: Erdősi Gyula

Jászberény II.–Kunhegyes 2–2 (2–0)

Jászberény, 100 néző.

Vezette: Kósa Gábor.

Jászberény II.: Ecsegi – Panyi (Nagy N. 73.), PALOTAI, Tallósi, KISPÁL, Lakatos, Hudra, NAGY L., Petró, NAGY-VARGA, Tarkó, edző: Tüdős Dávid.

Kunhegyes: POSTA – Szőke (Tyukodi R. 46.), Kovács G. (Varga M. 81.), FÁBIÁN, Varga B., Szabó D. (Andusek 73.), Kis, Kocsis (Tyukodi N. 69.), Sztojka, Farkas, Rózsa (Balajti 46.), vezetőedző: Szabó György.

Gólszerzők: Kispál (30., 38.,), ill. Fábián (81.), Balajti (84.)

Az első félidőben a hazaiak akarata érvényesült, a másodikban viszont a vendégek magukra találtak, és a mérkőzés végén egyenlíteni tudtak.

Tüdős Dávid, a Jászberény II. edzője: – Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült, és uraltuk a mérkőzést, aminek köszönhetően a félidőben vezetni tudtunk. A második játékrészben alábbhagyott a koncentráció, így az ellenfél ki tudott egyenlíteni.

Szabó György, a Kunhegyes vezetőedzője: – Ellentétes félidők után alakult ki az igazságosnak mondható végeredmény.

Tószeg–Tiszaföldvár 1–6 (1–5)

Tószeg, 200 néző

Vezette: Kiss Attila.

Tószeg: SZABÓ B. – Veréb, Pongrácz (Magony 86.), Konka (Aranyos 46.) Kállai (Monoki 73.) Nagy G., Boldizsár, Héja, URBÁN-SZABÓ (Dankovics 68.), Szabó A., Baranyi (Dobos 68.), edző: Kiss Balázs.

Tiszaföldvár: Gerhát – BORGULYA, Bódai, Gyomai, Kasik (Danku 79.), Sallai (Hajdu 79.), Abubakar, Huszka (SIPOS 66.), KRISKA, Pataki (Peres 46.), Balla (Pápai 46.), edző: Virágh Ferenc.

Gólszerzők: Boldizsár (37.), ill. Kriska (7., 11., 12., 22.), Sallai (47.), Borgulya (60.)

Az első negyedóra koncentráció és játékbeli különbsége eldöntötte a mérkőzés kimenetelét. Bár a későbbiekben valamivel kiegyenlítettebb volt a játék képe, a hazai csapatnak csupán a szépítésre futotta, és pontatlanságoknak köszönhetően nagyarányú vereséget szenvedtek.

Kiss Balázs, a Tószeg edzője: – Nehéz bármit mondani, mert nem erre készültünk. Kimerült, vérszegény, akaratgyenge játékunk ma ennyire futotta. Gyorsan túl kell tennünk magunkat a kapott pofonon, hiszen hétvégén újra itt a javítási lehetőség.

Virágh Ferenc, a Tiszaföldvár edzője: – A meleg ellenére nagyon jól kezdtük el a mérkőzést, az első harminc percben szerintem el is döntöttük a meccset. A második félidőben is azt kértem a fiúktól, hogy fegyelmezetten és szervezetten játszunk, ami sikerült is.

Tudósította: Kiss Ádám

Jászárokszállás–Cserkeszőlő 1–2 (0–0)

Jászárokszállás, 100 néző.

Vezette: Szabó József.

Jászárokszállás: Farkas A. – Uram (Major 71,), Nagy B., Nagy F., Rédei G., Kaszab Á., Forgó (Polyák 75.) Kaszab L., Farkas, Czuczor (Petrányi 60.), Kocsis (Rédei Á. 60.), edző: Papp Tamás.

Cserkeszőlő: Bencze – Pereczes (Zsoldos 57.), Szentesi, Kovács S., Nyuli, Szőke Á., Gödő (Benke A. 75.) Benke M., BENKE P., Varga A., Határ, edző: Papp Zsolt.

Gólszerzők: Major (87.), ill. Pereczes (48.), Benke P. (62.)

Addig, amíg a hazai csapat az első félidőben elpuskázta a lehetőségeit, a vendégek magabiztos és jó játékkal nyertek, megérdemelten.

Papp Tamás, a Jászárokszállás edzője: – Ahhoz, hogy az ilyen mérkőzéseket meg tudjuk nyerni, sokkal jobban oda kell tennie magát a csapatomnak. Sokat kell még dolgoznunk.

Papp Zsolt, a Cserkeszőlő edzője: – Jászárokszálláson sose könnyű nyerni, szervezett játékkal győztünk.

Tudósította: Kiss Jenő

Kisújszállás–Kenderes 5–1 (2–1)

Kisújszállás, 300 néző.

Vezette: Fekete Tibor.

Kisújszállás: Jakab – BALLA, Vadász, VÁRADI (Németh 88.), Dodos, Kozák (Balogh 70.), CSIKÓS (Penti 79.), Csukodi (Oros 55.), Imre, Kelemen (Kása 75.), Hajdu, edző: Csillag Sándor.

Kenderes: Havellant (Belukács 46.) – Kovács M., Kolompár, Németh, Sipos, Rapi (Karsai 66.), Lisznyai (Batkai 66.), Pádár, Ballók, Farkas, Puporka, edző: Újfalvi Erik.

Gólszerzők: Csikós (32., 39., 52. – büntetőből, 62.), Oros (89.), ill. Puporka (40.)

Rekkenő hőségben a hazai csapat megküzdött a zárt védekezés és kontratámadásra berendezkedő vendégek ellen. Fél óra elteltével megtalálták a retesz kulcsát, és ezt követően, egy Csikós Lajossal az élen jobbak voltak a hazaiak.

Csillag Sándor, a Kisújszállás edzője: – Sok néző és kiváló játékvezetés mellett, kissé akadozó játékkal, de ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Újfalvi Erik, a Kenderes edzője: – Rá sem ismertem a csapatomra a múlt heti játék után. Sokat kell fejlődnünk.

Tudósította: Majláth Antal

Így állnak most a mesterlövészek

7 gólos: Kriska Norbert (Tiszaföldvár)

5 gólos: Csikós Lajos (Kisújszállás)

4 gólos: Hevesi-Tóth Tamás (Martfű)

3 gólos: Kerek Norbert (Jászfényszaru), Sindel Roland (Martfű)

2 gólos: Izsold Dániel (Martfű), Szabó Tamás (Martfű), Kiri Bence (Kunszentmárton), Kispál Dániel (Jászberény), Németh Tamás (Szajol), Pesti Zoltán (Mezőtúr), Sallai Bence (Tiszaföldvár).

Forrás: MLSZ-adatbank