Ezúttal a megye I.-es bajnokaspiráns Martfűtől és az erős középmezőnybeli Jászárokszállás csapatától kérdeztünk.

Martfű – nem kell mindenáron bajnokságot nyerni

A Martfű csapata nem nagy változással, de lelkesen vág bele a bajnokságba. A felkészülés itt sem volt problémamentes. Több hátráltató tényező is akadályozta a munkájukat, például megbetegedések, izomsérülések és családi kirándulások.

– Általában a klubok szabályozzák a játékosok vakációzását úgy, hogy az a felkészülésbe ne essen bele, de nálunk ez nem szokás – mondta utóbbival kapcsolatban Kardos Mihály, aki szakmai igazgatóként nyáron vette át a csapat irányítását.

Az edzőváltás hirtelen történt, még nem sikerült teljesen kiismernie az új trénernek a játékosait.

– A csapatot jobban meg kell ismernem, természetesen edzéseket is tartok, ezeket később Kardos Norbert játékosedző fogja levezetni, a tavalyi évhez hasonlóan. Az irányvonalat én adom, és a döntéseket is én fogom meghozni – részletezte a szakember.

Arról is nyilatkozott, hogy nem céljuk mindenképp megnyerni a bajnokságot, ám ha véletlenül mégis úgy alakulna, nem hátrálnának meg a feljutástól. Az előző szezonokban fontos volt a klubnak, hogy kifejezetten martfűi nevelésű játékosok és környékbeli futballisták legyenek a csapatban. Idén láthatóan ezt már nem tartották szem előtt, hiszen hat játékost igazoltak, de egyikük sem helybéli. A klubnak a nagy rivális Tiszaföldvár tavaly gólkirályi címet szerző játékosát is sikerült a martfűi gyepre csábítani. Csakhogy a legutóbbi idényben 34 meccsen 37 gólt szerző Kovács Tamás, úgy fest, nem lép pályára mostanában.

Kovács Tamásra jelenleg nem számíthatunk, mert nincs százszázalékos állapotban

– magyarázta Kardos Mihály. Hozzátette, szeretne az utánpótlásból tehetséges játékosokat a felnőttben látni, de még idő kell neki ahhoz, hogy megismerje az U19-es fiatalokat is.

A tréner a pályán elvárt mentalitásról is beszélt.

– Én abban a korban nőttem fel, amikor még nem volt kérdés, hogy motiválni kell-e a játékosokat. Ennek valahonnan belülről kell fakadni, a játékos bensőjéből, és ez attól függ, hogy mennyire elhivatott, mennyire szeret győzni – zárta gondolatát a szakmai igazgató, aki augusztus 21-én, a Jászberény II. elleni meccsen vezetheti győzelemre először a Martfűt.

Jászárokszállás – fiatal csapattal indulnak

Jászárokszálláson későn kezdődött a felkészülés. Az utóbbi két hétben alakult ki a keret, mivel a helyi játékosoknak szeretnének jobban teret adni, és nem volt teljesen tiszta, kire is lehet számítani.

– Tizennyolc játékossal vágunk neki a bajnokságnak. A távozók helyére 20-21 éves játékosokat igazoltunk. Uram Dénes és Farkas Máté is visszajött, egyéves kitérő után, míg Kónya Viktort Jánoshidáról szerződtettük – közölte hírportálunkkal Papp Tamás, a csapat edzője. Elmondta, hogy céljukat még nem tűzték ki, de nem teszik magasra a lécet, a biztos bentmaradással, és a nyolc-tizenkettedik hellyel megelégednének.

– Az edzőmeccseket látva több embernek van még lemaradása, sokan nem úgy edzettek, ahogyan kellett volna, és magának a csapatnak is össze kell állnia. A rutin hiányzik, de ha mindenki összeszedi magát és elkerülnek minket a betegségek, bízom benne, hogy egy jó csapat alakul belőlünk – részletezte az edző. Sok még most is a bizonytalanság, a fiatalok közül többen is megkezdik idén a főiskolát, az ő jövőjük még kérdéses.

Én máshogy nőttem fel, kimentem a pályára, és csak fociztam. Ha őket még motiválni kell, akkor nincs értelme az egésznek, hiszen szinte gyerekek. Az egyesület, lehetőségéhez mérten mindent megad, amire szükségük lehet a labdarúgáshoz. Próbálok segíteni, hogy sikeresebbek legyenek a pályán és az életben is

– zárta Papp Tamás.

Hogy aztán ebből a lelkes hozzáállásból a jászárokszállási fiatalok mit tudnak megvalósítani a pályán, az akár a Törökszentmiklós elleni vasárnapi szezonnyitányon is kiderülhet.