Negyeddöntőig jutott a Madarász Dóra–Ecseki Nándor vegyes páros a müncheni Európa-bajnokságon. A magyar duó viszonylag könnyen jutott a legjobb nyolc közé. Ott a nyolcadik helyen kiemelt francia Emmanuel Lebesson, Jianan Yuan párossal mérkőztek meg, és bizony a francia vegyes páros túl nagy falatnak bizonyult. A meccsen náluk volt végig az előny, 1:0-ra és 2:1-re is vezettek. A magyarok kétszer is kiegyenlítették szetthátrányukat, azonban ez is kevés volt: a döntő játszmát 11:8-ra elbukták.

Hogy nem lesz egyszerű találkozó, azt már a kezdés előtt lehetett tudni.

– Nagyon nehéz meccs vár ránk, legutóbb 3:1-re a franciák nyertek, de az is végig szoros találkozó volt – nyilatkozta még a mérkőzés előtt Bátorfi Zoltán, a női válogatott szövetségi kapitánya. Mint utóbb kiderült, igaza volt, mindezzel pedig az is eldőlt, hogy – mivel nem jutottak a legjobb négy közé – az Ecseki–Madarász páros nem játszik éremért az Európa-bajnokságon.

Eredmények, vegyes páros:

A 16 közé jutásért: Ecseki, Madarász–Haug, Carlsen (norvég) 3:0

Nyolcaddöntő: Ecseki, Madarász–Kozul, Strazar (3:2)

Negyeddöntő: Lebesson, Yuan–Ecseki, Madarász (3:2)