– Lejárt a szerződésem Szolnokon, amit nem követett egy újabb megállapodás – mondta hírportálunknak a 33 esztendős játékos.

– Azt gondolom, hogy hat nagyon szép évet töltöttem az Olajnál, most Pécsett próbálok szerencsét. Érdekesség, hogy 2007-ben itt kezdődött profi karrierem, igaz, az egy másik csapat, a PVSK volt. Azért is választottam Pécset, mert közel van szülővárosomhoz, Bajához. Szerencsére a családom is jól érzi itt magát, a gyerekeim is átigazoltak egy itteni oviba.

– Nem érzi visszalépésnek, hogy egy sokszoros bajnok és kupagyőztes csapatból a másodosztály tavalyi harmadik helyezettjéhez igazolt?

– Nagy tervek vannak itt Pécsett, a Nemzeti Kosárlabda Akadémiánál, fő cél, hogy a csapat jusson fel az A csoportba. A tehetséges fiatalok közé pedig kellenek a rutinos játékosok, közöttük én leszek az egyik. Ez egy új kihívás lesz számomra is, igyekszem majd hasznára lenni az együttesnek. Pécsett is minden adva van az eredményes munkához, nem akarok nagy szavakat használni, de lenyűgöző az infrastruktúra, ami itt fogadott bennünket.

– Térjünk vissza az Olajra, milyen emlékei vannak a Szolnokon eltöltött évekről?

– Én ezzel úgy vagyok, hogy csak a szépre emlékezem, és szerencsére ebből volt több az itt töltött években. Nagyon szerettem azt a hangulatot, ami Szolnokon övezi a kosárlabdát és nem utolsósorban a csapatot. A szurkolók szeretete, ragaszkodása mindig megfogott, nagyon sokat tettek azért, hogy ilyen kiváló eredményeket érjünk el hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

– Tudna olyan meccseket kiemelni, ami különösen kedves a szívének, lelkének?

– Szerencsére nem is egy volt, sok szép győzelmet arattunk. Nemzetközi meccsen, ha jól emlékszem, 2015 novemberében Európa-kupa-mérkőzésen tizenkilenc pont hátrányból felállva kilenccel vertük meg a görög PAOK Szalonokit, utána az Olaj-tábor úgy ünnepelt bennünket, mintha megnyertük volna a kupát. Nem beszélve a bajnoki és kupaaranyakról. Többek között 2018-ban, amikor Kendrick Perry utolsó másodperces triplájával a Falco otthonában nyertük meg a bajnoki címet. Vagy a legutolsó kupasiker Debrecenben, ahol három parádés győzelem után, több mint ezer szolnoki szurkoló előtt emelhettük magasba a trófeát. A válogatottban pedig a 2017-es Európa-bajnoki szereplés volt a legemlékezetesebb, amikor Kolozsváron, tízezer néző előtt legyőztük a román csapatot, és bejutottunk a nyolcaddöntőbe.

– Nem tudom olvasta-e a közösségi oldalakon, hogy sokan elköszöntek öntől.

– Nem vagyok nagy híve a közösségi oldalaknak, de ismerőseimtől tudom, hogy sokan reagáltak arra, hogy távozom a klubtól, és minden jót kívánnak a további pályafutásomhoz. Soha nem felejtem el a Szolnokon töltött éveket, és remélem, ha máshogy nem, de ellenfélként visszatérek még a Tiszaligetbe.