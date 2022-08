Augusztus 1-jén megkezdődött a Szolnoki Olajbányász felkészülése a következő idény küzdelmeire. A Tisza-partiak szakmai stábja pedig tett róla, hogy a játékosok véletlenül se berozsdásodva érkezzenek meg az első edzésre, ugyanis a nyári időszakban, a bajnokság befejeztével is voltak még edzések. És bár a játékosok júliusra kimenőt kaptak, de ez aktív pihenést jelentett számukra.

– Mindenki kapott házi feladatot, személyre szabott egyéni edzéstervet, hogy megfelelő fizikai állapotban érkezzenek meg augusztusra. Tehát a szünetben is dolgoztak a játékosok, főleg a magyar fiatalok – tudtuk meg az Olaj szakmai igazgatójától.

Pór Péter elmondta, eddig sikeresen zajlott a légiósok – szintén nyaranta esedékes – leigazolása, az elmúlt időszakban ez kötötte le a szakmai stáb energiáit.

– Végül a Szolnokon maradó Bojan Szubotics mellé három amerikai játékos érkezett. Melléjük még egy külföldi játékost keresünk, akit a kettes, dobóhátvéd posztra szeretnénk szerződtetni, és akivel egyúttal teljessé válna a szolnoki légiós kontingens. A külföldiek augusztus 10-én csatlakoznak a kerethez – mondta a szakmai igazgató.

Hozzátette, az alapozás első időszakában a fizikálisabb gyakorlatoké, az erőfejlesztő edzéseké a főszerep. De már augusztusban is lesznek felkészülési mérkőzések, ezekre szükség van, hogy a bajnoki menetelésre élesek legyünk. A bajnoki rajtig több tornát tervez a szakvezetés, Nyíregyházán és Zalaegerszegen is ott lesz a tervek szerint az Olajbányász, és még több edzőmérkőzést is szeretnének lekötni a csapatnak.

A magyar Olaj-játékosok és a szakmai stáb tehát elkezdték a munkát. Ez alól egyedül Lukács Norbert a kivétel, aki jelenleg a magyar válogatottal készül az augusztusi vb-selejtezőkre, illetve a szeptemberi Európa-bajnokságra.

Nehéz meccsek következnek Lukácséknak

Napokon belül kezdetét veszi a menetelés az Olajbányász játékosát, Lukács Norbertet is soraiban tudó magyar válogatottnak. A nemzeti csapat Kecskeméten edzőtáborozik, ahol három felkészülési mérkőzést is lejátszanak: kettőt Grúziával (augusztus 5-én és 6-án), egyet Szlovákiával (augusztus 12-én), majd augusztus 18-án utaznak Abbáziába, a Horvátország elleni edzőmeccsre. Az első tétmeccs az augusztus 24-ei, Litvánia elleni hazai vb-selejtező lesz, aztán augusztus 27-én Csehországgal mérkőznek idegenben. Az Európa-bajnokság szeptember 1-jén, a Bosznia elleni meccsel indul.

Egy hely kiadó

Az Olajbányász ötfős légióskeretéből már csak egy hely kiadó. A jelenlegi külföldi játékosok: Bojan Szubotics (montenegrói, poszt: erőcsatár), Andre Williamson (amerikai, poszt: erőcsatár), Jabril Durham (amerikai, poszt: irányító), Auston Barnes (amerikai, poszt: erőcsatár).