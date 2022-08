A megyei bajnokság már itt liheg a nyakunkon.

A Tószeg az előző szezonokban stabilan teljesített, a kitűzött céljuk most is az első ötben lenni, de talán merészebb álmaik is lehetnek a fiúknak. Három játékos távozott a tavalyi kerethez képest, a pótlásuk nélkülözhetetlen volt. Bővítették is a csapatot, hogy az eseteleges sérülések, távollétek mellett is magabiztosan kiállhasson a klub. Végül összesen tizennyolc mezőnyjátékossal és három kapussal vágnak neki a közelgő szezonnak.

A gárda a nyár alatt próbálta kipihenni az előző évad fáradalmait, felkészülésük változatosra sikerült. A sok hiányzó ellenére rendszeres edzőmérkőzésekkel készültek a bajnokikra.

Vegyes érzelmeim vannak a felkészülést illetően. Ez, a nyári időszak pont arról szól, hogy mindenki kikapcsolódik egy kicsit, de ettől függetlenül mindig nagy létszámmal tudtunk az edzéseken részt venni. Az edzőmérkőzéseken általában akadtak hiányzók, így nem kaptam teljes képet a játékunkról, de a bajnoki rajt előtt úgy néz ki, mindenkire lehet számítani

– részletezte hírportálunknak Kiss Balázs, a Tószeg KSE edzője. A szakember elmondta, a rajttól kezdve azon fognak dolgozni a játékosok, hogy minél fentebb kerüljenek, és akár az ötödik helynél is magasabbra jussanak a tabellán. A csapattagok százszázalékosan motiváltak, inspirációt egymásból és edzőjükből is tudnak meríteni. – Régóta együtt dolgozunk, együtt játszottam sokukkal, a csapatkapitányuk voltam, ezáltal úgy gondolom, hogy hallgatnak rám, hiteles vagyok számukra – mesélte a csapatkapitányból lett edző.

A tószegiek az utolsó hetüket is arra használják, hogy minél jobb formába lendüljenek a bajnoki rajt előtt, következő felkészülési meccsüket a a Lurkó Focimánia ellen játsszák hazai környezetben szerda este fél héttől. Első bajnoki mérkőzésükön pedig Kenderesen lépnek pályára augusztus 21-én, délután öt órakor.