Megfújták a kezdő sípszót a megyei másodosztályú bajnokságban is. A meccsek változatosan zajlottak, volt kiütéses győzelem, de akadtak nagyon szoros mérkőzések is.

Tiszaszentimre–Tiszaföldvár II. 2–0 (0–0)Tiszaszentimre, 90 néző.

Vezette: Nagy Alex.

Tiszaszentimre: Kalóz – Szőke P., Rózsa J. (Törőcsik 76.), Faghiura (Baga 46.), NAGY T., Torma (Muliter 46.), PAP T., VARGA Z., Czinege (Turó 81.) SÓSKUTI, Németh. Játékosedző: Szőke Tibor.

Tiszaföldvár II.: OROSZ., – Udvarnoki (Zsigri 80.), KUTUS, PALATINUSZ, Hegedűs, Makó, Huri (Szikora 46.), Budaházi, Fekete (Vered 62.), Polgár, Yunusa (Tóth J. 46.). Edző: Czető Sándor.

Gólszerzők: Baga (78.), Nagy T. (89.)

A nagy meleg rányomta a bélyegét az iramra. A hazaiak sok ziccert elhibáztak, eközben a vendégek átlövésekkel kísérleteztek.

Szőke Tibor: – Egy mezőnyben jól játszó vendégcsapatot sikerült legyőznünk úgy, hogy a helyzeteinknek csak a töredékét értékesítettük.

Czető Sándor: – A meccslabdát elhibáztuk a hajrában, és ez egy perc múlva megbosszulta magát.

Tudósított: Szivák Gyula

Tiszajenő–Lurkó Focimánia 3–1 (2–0)Tiszajenő, 50 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Tiszajenő: Mészáros – Terjéki, Hegyi, Korsós, Szabó K., Czibak (Nyuli B. 89.), Tóth A., Czagány, Barkó (Cseh 84.), Bottyán (Nyuli R. 50.), Kozák (Köllner 75.). Edző: Polgár Lajos.

Lurkó Focimánia: Sücs – Gergi (Kaulics 60.), Soltész-Nagy (Balogh 72.), Mile, Amran, Jánosik, Gáspár (Porpáczi 84.), Balázs, Kiss B. (Nagy R.72.), Juhász (Bodnár 46.), Csorba. Játékosedző: Balázs Béla.

Gólszerzők: Hegyi (14.), Szabó K. (35), Czagány (77.) ill. Jánosik (80.)

A hazai csapat végig nagy akarattal és elszántsággal küzdött, és ezért teljesen megérdemelt győzelmet aratott.

Polgár Lajos: – A mérkőzés elejétől fogva jobban akartuk a győzelmet, és jobban is játszottunk. Megérdemelten nyertünk.

Balázs Béla: – Technikailag csődöt mondtunk. A hiányzóinkat nem tudtuk kompenzálni, de ami igazán döntött a mérkőzés végeredményében, hogy míg a hazaiak száztíz százalékot tettek bele a mérkőzésbe, mi csak hatvan százalékon lötyögtünk.

Tudósított: Polgár Lajos

Túrkeve–Abádszalók 4–2 (0–1)Túrkeve, 150 néző.

Vezette: Golecz Gábor.

Túrkeve: Gulyás – Horváth, Geszti, Vékony (LÖVEI 46.), Suszter, Kállai (PUPORKA 70.), Moldván (Szemes 86.), LISZNYAI, Suki, Lukács (Lengyel 46.), Varga (Csáki 86.). Edző: Jandó Ferenc.

Abádszalók: Varga – Kálmán, Halas, Nagy J., Csukodi (Weiszhaupt 68.), Farkas (Ternák 76.), Dányi, Juhász (Horváth 31.), Kovács B., Varga S., Szóládi (Pócsi 45.). Edző: Lajos Tibor.

Gólszerzők: Lövei (65.), Geszti (67.), Puporka (89.), Lengyel (100.) ill. Dányi (17., 72.)

Kiállítva: Suki (58.), ill. Kovács B. (58.), Nagy J. (68.), Varga S. (63.)

A szezon eleji forma még nem volt az igazi egyik csapatnál sem. A nagy küzdelem, a sok sérülés, a piros lapok és a gólok végül hazai győzelmet eredményeztek.

Jandó Ferenc: – Kemény és fordulatos mérkőzésen mi jobban akartuk a győzelmet, amiért nagyon megszenvedtünk, de elértük.

Lajos Tibor: – Gratulálok az egész csapatnak, különösen annak a felének, mely végig tudta játszani az egész mérkőzést.

Tudósított: Fekete Tamás

Jászapáti–Jászboldogháza 7–0 (6–0)Jászapáti, 50 néző.

Vezette: Szénási Gábor.

Jászapáti: Vincze – Tóth R., Somogyi (Korsós) MENYHÁRT, LENDVAI, URBÁN, Tajti, Varga, Birkás (Balogh 46.), Urbán (Cserna 46.), Váradi. Játékosedző: Menyhárt Dániel.

Jászboldogháza: Menyhárt – Papp P. (Szöllősi 46.), Nagy M., Elek (Jancsó 79.), Tasi (Józsa 62.), Katona, Polóka, Kisnémeth (Pomaházi 79.), Káposztás Dávid, Káposztás Dániel, Bodor Máté. Játékosedző: Bodor Máté.

Gólszerzők: Urbán Marcell (3., 45.), Menyhárt Dániel (12., 16., 38., 42., 47.).

Jó játékvezetés mellett, kitűnően előkészített pályán, az első félidei lendületes játékának köszönhetően, szép gólokat lőve, megérdemelt előnnyel tért a hazai csapat pihenőre. A második félidő mezőnyjátékkal telt, a hazai csapat a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét.

Menyhárt Dániel: – Ennél jobb kezdést nem is kívánhat egy csapat, gratulálok minden játékosnak a mai teljesítményért.

Bodor Máté: – Most csak aludtunk, és megmutattuk, hogy milyen gyengék vagyunk, de remélem, azért hamarosan felébredünk!

Tudósított: Budai István

Jászkisér–Kunmadaras 0–7 (0–2)Jászkisér, 50 néző.

Vezette: Arany László.

Jászkisér: Nagy D. – Drávai, Mihályi R. (Tálas 46.), Serfőző, Nagy S., Nagy A., Ajtai (Nótin 58.), Nagy M. (Pető 33.), Mihályi Sz., Lukácsi, Papp B. Edző: Csillik Ferenc.

Kunmadaras: Horváth – Pékó, BALAJTI, BURAI, Farkas, TÓTH R., Nagy F., Katona, Simon (Rózsa 60.), Vadász, Farkas (Lévai 46.). Edző: ifj. Rózsa Sándor.

Gólszerzők: Tóth R. (13., 89.), Farkas (29., 51.,) Nagy F. (59.), Katona (68., 81.).

Kiállítva: Mihályi Sz. (33.)

Csillik Ferenc: – A mai teljesítményünk olyan volt, mint a felkészülésünk: egyenlő volt a nullával.

ifj. Rózsa Sándor: – Játékra alkalmatlan pályán nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna, további sok sikert a Jászkisérnek!

Jászjákóhalma–Tiszagyenda 1–1 (1–1)Jászjákóhalma, 100 néző.

Vezette: Halgat János.

Jászjákóhalma: Tóth N. – Nagy P., Bojtos, Kaszab, Kulcsár, Nagy S. (Nagy Zs. 73.), Molnár, Eszes, László, Uhrinyi, Bálint. Edző: Lukácsi Antal.

Tiszagyenda: TASI – Molnár, Hevesi Tóth, Boros, Cseh T. (Boros 70.), RÉZSÓ ZS., Márton, Rézsó G., Szabó M., CSEH B., CSÍK. Edző: Boros Tibor.

Gólszerzők: Molnár (30.), ill. Csík (34.)

Első fordulóhoz képest nehéz meccs volt, mert mindkét csapat győzelemre játszott. Jó iramú találkozó volt, és reális eredmény született.

Tóth Norbert, a jász­já­kó­halmi egyesület elnöke: – Két hasonló képességű csapat mérkőzött meg egymással, igazságos a döntetlen született.

Boros Tibor: – Nehéz meccsre számítottunk, ami be is igazolódott. Jó csapat a Jászjákóhalma, de azért megvoltak a lehetőségeink, viszont a hazaiaknak is, ezért úgy gondolom, igazságos a döntetlen.

A vasárnapi megyei első osztályú mérkőzések

Rákóczifalva–Kunszentmárton 3–3 (1–1)Rákóczifalva, 100 néző.

Vezette: Szabó József.

Rákóczifalva: Kovács – Fekete, Susa, SZAKALI, Major (Mihályi 82.), SZOKOLAI, Trecskó (Balázs 65.), Fűzi, KEŐ, Győr (Kecskés 69.) Varga. Edző: Ruskó Zsolt.

Kunszentmárton: Tóth – RÁCZ, PECZNIK, SZŰCS, Sütő (Szelindi 79.), KIRI, Határ (Balázs 79.), LÉGRÁDI, Molnár, Vincze, SZABADOS. Edző: Sechna Gábor.

Gólszerzők: Szakali (33.), Balázs (78.), Susa (82.), ill. Szűcs (30., 85.), Pecznik (61.)

A vihar miatt félbehagyott meccs, az esőtől ázott gyep, a villámlás és a mennydörgés sem zökkentette ki a játékosokat szerepükből. Erős támadásokat erős kontrák követtek, igazságos végeredmény született egy bravúros mérkőzésen.

Ruskó Zsolt: – Nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki a mérkőzésen, melyek sajnos sorban ki is maradtak, így csak az egy pontnak örülhetünk.

Sechna Gábor: – A játékunk még nincs kész, de ma nagyot küzdött a csapat. Mindkét klub nyerhetett volna, de egyik sem érdemelt vereséget.

Tudósított: Polák Boglárka

Jánoshida–Törökszentmiklós 2–5 (1–1)Jánoshida, 100 néző.

Vezette: Kun Sándor.

Jánoshida: Tóth Cs. – Nagy K., Dalmadi (Bezzeg 78.), TÓTH B., Lukács, Szedlák, Angyal, (Kanalas 68.) Antal, Fekete, Vatai, Szalkai. Edző: Antal Gábor.

Törökszentmiklós: Kiss Z. – Rab, Bába, LUCZA (Mózer 71.), Ladányi (Földi 60.), POCZAI (Farkas 60.), Kiss Cs., Kóródi (Buru 82.), Héder, Gusztafik, Ágoston. Edző: Gergely Mátyás.

Gólszerzők: Tóth B. (38., 62.), ill. Ladányi (17.), Gusztafik (52.), Antal (72. – büntetőből), Farkas (75.), Buru (83.)

Kiegyenlített játék folyt a pályán, de a vendégcsapat jobban ki tudta használni a lehetőségeit.

Antal Gábor: – Egyenlő erők küzdelme volt, sajnos cirkuszba illő gólok miatt veszítettünk.

Gergely Mátyás: – Sokgólos mérkőzésen a helyzetek alapján úgy gondolom, a győzelmet megérdemeltük.