Az előző szezonban hazai pályán 2–0-ra, idegenben 3–0-ra verte a Tiszafüred a BKV Előre gárdáját. Volt tehát mit visszaadnia a legutóbb harmadik helyen záró budapestieknek. Ennek ellenére a TVSE kezdte jobban a mérkőzést, és már a harmadik percben vezetést szereztek Kertész Tamás révén (0–1).

A füredi vezető gól után kiegyenlítetté vált a játék, ám a vendégeknek így is volt több veszélyes támadása.

Megduplázni viszont nem tudták előnyüket, ellenben a szünet után megérkezett a BKV egyenlítő találata (53. perc). Fokozódott a fővárosiak fölénye, amit a Dorcsák Zoltán által becserélt friss játékosok sem tudtak ellensúlyozni, és bár a Füred nagyot védekezett – a kapus, Tajti Bence mentéseivel –, a 72. percben bekapták a győztesnek bizonyuló gólt.

– Jól kezdtük a mérkőzést, voltak lehetőségeink, ám az idő előrehaladtával ellenfelünk fölénk nőtt, a második félidőben is jobban futballoztak – összegzett a mérkőzést követően Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred vezetőedzője. – Ami fájó, hogy mindkét gólt pontrúgásból kaptuk, de el kell ismerni, hogy gyengén játszottunk. Keressük az okokat, hogy miért volt ilyen enervált az alakulat – fogalmazott a szakvezető.

BKV Előre–Facultas Tiszafüredi VSE 2–1 (0–1)

Budapest, 100 néző

Vezeti: Tóth Tamás (Halmai Kristóf, Kovács Zoltán)

BKV: Horváth G. – Zoboki (Szabó D.), Forgács, Szabó N., Kubó, Benke, Csanálosi (Szabó Á.), Tóth Sz., Mile (Ihos), Gyurkó, Tóth D. Edző: Albert Flórián.

Tiszafüred: Tajti – Vincze, Fehér Zs., Kalóz – Csábi (Varga D.), Mácsai, Barzsó (Háda), Tomola (Szövetes) – Kertész (Skulka), Szabó V., Barna V. (Földi). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Mile Zsombor (53.), Szabó Norman Áron (72.), ill. Kertész Tamás (3.)

Nem sikerült megörvendeztetnie a nézőket első hazai meccsén a Jászberénynek. Német Gyula legénysége egy értékes angyalföldi iksz után fogadta a DVTK második csapatát, mégpedig azzal a szándékkal, hogy megtörje az immár fél éve tartó bajnoki nyeretlenségét. Ez végül nem sikerült, sőt, sima vereséget szenvedtek a diósgyőriektől.

Noha az első félidőben még 0–0-ás döntetlennel fordultak a csapatok, a mérkőzést jobban bírták erővel a borsodi fiatalok, akik egy gyors gólváltás után még hármat lőttek, és végül 4–1-re nyertek a Jászság fővárosában.

– Nem erre számítottunk. Agresszív, felszabadult játékot szerettem volna látni – fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban Német Gyula, a berényiek edzője. – Az első félidőben is voltak problémáink, de akkor még a győzelemre is láttam esélyt. Ám a diósgyőri fiatalok felőröltek bennünket. Látni kell, hogy az NB III.-ban is nagyon fontos az akarat, ebben sokkal jobb volt a DVTK – mondta. Hozzátette, a Jászberény csapata még mindig nincs kész, a nyári érkezők közül többen fizikális lemaradásban vannak.

Jászberényi FC–DVTK II. 1–4 (0–0)

Jászberény, 300 néző

Vezette: Sándor Csaba (László István, Pogonyi Ferenc)

Jászberény: Menczeles – Perevuznik, Horváth A., Fejes (Kurunczi) – Kis G., Ludasi – Sárossy, Szőllősi, Nagy Sz. (Borics) – Remili, Varga L. (László). Edzők: Tasi Zoltán, Német Gyula.

DVTK II: Bánhegyi – Oláh, Fercsák (Balázsi, 63.), Benkő (Ferencsik, 87.), Bokros – Vajda, Illés, Balázs – Mrva, Vincze (Hetyei, 83.), Ivánka. Vezetőedző: Zsivóczky-Pandel Gyula.

Gólszerzők: Remili (51.) ill. Fercsák (48.), Balázsi (68.), Mrva (79.), Vajda (91.)

Adott is, meg nem is a Karcagnak ideiglenes, balmazújvárosi otthona a második fordulóban: a Karcag SE megszerezte első pontját a harmadosztályban, ugyanakkor nem zsebelhette be első győzelmét a Sényő ellen. Pedig a Karcag kezdte jobban a találkozót, és már a 8. percben előnyhöz jutottak Máté János góljával. A találkozón itt is, ott is adódtak helyzetet, vendég Sényő egy szöglet utáni kavarodásból juttatta a kapuba a labdát, és állította be az 1–1-es végeredményt. A karcagiak ezzel így is megmentették csapatainkat a hétközi nullázástól: a megszerezhető kilenc pontból legalább egy meglett.

Karcagi SE–Sényő 1–1 (1–0)

Balmazújváros, 180 néző

Vezette: Molnár Réka (Vrbovszki Pál, Ancsin Zoltán)

Karcag: Ferdinisec – Virág, Pap, Éles, Tóth M. – Gyönyörű (Hussein, 64.), Kuti (Maruscsák, 55.), Juhász (Misák, 55.), Tóth G. – Oláh (Ballók, 64.), Máté (Barna, 77.) Edző: Igor Bogdanovics

Sényő: Szondi L. – Bodó G., Klepács K., Fenyőfalvi D. (Kapacina V., a szünetben), Erdei A. (Jócsák D., 77.), Toldi A. (Barta G., 58.), Kapcina K., Farkas M., Matyi Z. (Ignéczi M., 77.), Schmidt P., Orosz M. Edző: Imrő László, Fiumei Viktor.

Gólszerzők: Máté J. (8.), illetve Kapacina K. (59.)

További eredmények

Debreceni EAC–Debreceni VSC II 2–0, Eger SE–Hatvan 0–5, Hajdúszoboszló–Békéscsaba II 2–0, Kisvárda II–Pénzügyőr SE 2–0, BVSC-Zugló–Füzesgyarmat 4–1, Körösladány–Vasas II 3–1, Putnok FC–Tiszaújváros 3–1