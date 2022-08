Idén is megtartja nyílt napját a Szolnoki Olajbányász. A VII. Olaj Szurkolói és Családi Sportnapra érdemes lesz kilátogatni, hiszen ezúttal is bőséges programmal várja a klub az érdeklődőket augusztus 27-én, szombaton a Tiszaligetben. Tíz órától 10.45-ig nyílt edzést, 11.00 és 12.00 között pedig szurkolói ankétot tart az együttes, fél egytől kispályás focitorna is indul. Lesz dobóverseny, sörpong, a legkisebbeket légvárral és trambulinnal várják. A napot a Fülemüle-koncert zárja este fél héttől.