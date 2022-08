A Tiszafüred és a Karcag – mindkét alakulat idegenben lép pályára – jó formában, bizakodva várhatja az újabb hétközi fordulót az NB III keleti csoportjában, míg ugyanott a Jászberény hazai pályán fogadja a bajnoki cím egyik várományosát a már nagyon várt győzelem reményében. A középrégióban a Szolnoki MÁV együttese már délelőtt 11 órakor pályára lép a Honvéd második csapata ellen.

Keleti csoport

BVSC Zugló–Tiszafüredi VSE

Budapest, Szerda, 17.30

A házigazdák is érdekeltek voltak a hét végi kupa mérkőzéseken, ráadásul szombaton játszottak, így egy nap előnyben vannak - ami a pihenést illeti -, a Tiszafüreddel szemben. A csoport jelenlegi listavezetője is továbbjutott, így egészséges önbizalommal várhatja szerdai találkozóját. Dorcsák Zoltán edző sem panaszkodhat csapata eddigi eredményeire, hiszen egyértelműen felfelé ívelő szakaszban vannak. Sok a három meccs, amit egy hét alatt játszanak majd, de bízik fiaiban, akik eddig is kitettek magukért. Mindenhol a győzelem reményében lépnek pályára és mivel sérültjük nincs, cseppet sem esélytelenek a listavezető otthonában. A TVSE ráadásul kihasználta az átigazolási időszak utolsó napjait is, így a héten csatlakozott keretükhöz a tavaly még a Tiszapüspökiben játszó szélső, Pintér Viktor, valamint a támadó Tóth Dániel, aki a közelmúltban a Békéscsaba, a KTE és a Szolnok csapatában játszott az NB II.-ben.

Körösladány–Karcagi SE

Körösladány, Szerda, 17.30

Igor Bogdanovics edző szerint nagyon jó helyzetbe hozta magát a Karcag három meccses győzelmi sorozatával, ráadásul gólt sem kaptak ezeken a találkozókon. Feltérképezték a házigazdákat, elemezték mérkőzéseiket, tudják, hogy ellenfeleik játékának széttördelésére építenek. Árnyalja a képet egyik játékosuk fegyelmi vétsége, legutóbbi mérkőzésük alkalmával Máté János ugyanis kétségbe vonta edzőjének döntését a lecserélésével kapcsolatban. A támadónak nem ez volt az első problémája, így a vezetés azonnali hatállyal szerződést bontott vele, szabadon igazolható. A tréner rajta kívül több sérültre sem számíthat, csak a meccs előtt jelöli ki a kezdőcsapatot.

Jászberényi FC–BKV Előre

Jászberény, Szerda, 17.30

Lakatos Béla, a Jászberény edzője szerint - a legutóbbi két veresége ellenére - az egyik bajnokesélyes látogat szerda délután hozzájuk. Kupamérkőzést nem játszott a hét végén, így jóval pihentebb állapotban várhatja a küzdelmet ellenfelénél. A sok sérült miatt a jászsági együttes mindössze két cserével állt ki a Kalocsa otthonában vasárnap, csak közvetlenül a mérkőzés előtt derül ki, hogy kire számíthat a mester ezúttal. A nehézségek ellenére nagyon bíznak abban, hogy mihamarabb - akár már ma este - sikerül megszerezni első győzelmüket a bajnokságban.

Közép csoport

Budapest Honvéd-MFA II.–Szolnoki MÁV

Budapest, Szerda, 17.30

Romanek János edző szerint kemény mérkőzés vár rájuk a zömmel fiatalokkal felálló Budapest Honvéd otthonában. A tehetséges játékosok képzettek és gyorsak, akiket két-három, a felnőttből visszajátszó profi játékos egészít ki rendszerint. Tudják, hogy mit akarnak, bár korukból fakadóan még nagyon hullámzó a játékuk. A 4-2-3-1-es szerkezetet favorizálják, amihez a Szolnok 4-1-4-1-es felállási formája jól alkalmazható. Szeretnének meglepetést okozni a bajnokságban jelenleg tizedik helyen álló fővárosiak otthonában, pontot, vagy pontokat szerezni a szerdai matinén, de ehhez az is kell, hogy a Tisza, Rokszin, Tömösvári trió is játékra jelentkezzen kisebb sérülésük után.