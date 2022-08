Nem sok ideje van manapság a regenerálódásra az NB III-as csapatok játékosainak – egy hét alatt immár a harmadik megméretésükre kerül sor vasárnap. Az edzők játékosaik fáradtságra panaszkodnak, a labdarúgók kisebb-nagyobb sérüléseiről beszélnek és arról, hogy a kezdő csapatot közvetlenül a hétvégi találkozó előtt jelölik majd csak ki. A Tiszafüred és a Szolnok hazai környezetben jó ellenfelekkel küzd a bajnoki pontokért, és van a palettán egy újabb megyei rangadó, ezúttal a Karcag a Jászberénnyel csap össze Balmazújvárosban. Kezdés egységesen 17.30 órakor.

Keleti csoport

Karcag–Jászberény

Balmazújváros, 17.30

Egyre jobban szerepel az újonc Karcag a bajnokságban, eredményeik legalábbis erre engednek következtetni. Igor Bogdanovics edző szerint a mutatott játékkal is elégedettek lehetnek, nem a véletlen műve, hogy már a második mérkőzésen nem kapnak gólt – az eddigi listavezető BKV Előre kapura lövésig sem jutott legutóbb. Különösen az első félidő nyűgözött le – fogalmazott a tréner – mégis lehet változtatásra lesz szükség a sok mérkőzés miatt. Rotálni kell, de a 3–5–2-es szerkezet marad, mert a fiúk szépen megtöltik ezt tartalommal. – Tudjuk, hogy a Jászberény régóta nem nyert bajnoki mérkőzést és minden sorozat megszakad egyszer, de csak magunkkal foglalkozunk és azzal, hogy lehetőség szerint vasárnap is győztesen hagyjuk el a pályát.

A Jászberény háza táján elég rossz a hangulat. Német Gyula edző nemrég azt nyilatkozta lapunknak, hogy nem is látja a gödörből a kiutat. Mint kiderült, nem is az ő feladata lesz meglelni ezt, mivel a klub megköszönte munkáját, és Lakatos Bélát nevezték ki vezetőedzőnek. Az eredménytelenség mellett két játékos – Fejes János és Kis Gergő – súlyos sérülései tovább rontják az összképet. A lemondatott tréner legutóbb azt mondta, nincsenek olyan minőségi cserék, akiket a hiányzók be lehetne vetni, az pedig sokadszor bizonyosodott be, hogy egyszerre több fiatalt játszatni nem lehet. Egyértelmű – mondta Német –, hogy ellenfelünk jóval előrébb jár a csapatépítés terén, így ők a mérkőzés esélyesei. Reméli, hogy ebben a hónapban még sikerül egy vagy két játékost leigazolniuk.

Tiszafüredi VSE–DEAC

Tiszafüred, 17.30

A hazai csapat egy kemény, durvaságoktól sem mentes találkozón van túl. – Harmadik éve szerepelünk ebben a bajnokságban, de ilyen csapattal még nem találkoztunk – állítja Dorcsák Zoltán edző. – Szabálytalanságokkal tördelték játékunkat, nem igazán tudtunk kibontakozni. Vasárnapi ellenfelük talány számára, a bajnokság legnagyobb esélyeseként tartották számon őket, ehhez képest rosszul kezdtek, különösen a legutóbbi, Diósgyőr elleni vereségük szorulna magyarázatra. A tréner most úgy látja, esélyük lehet akár még a győzelemre is, elvégre tavaly is sikerült nyerniük. A csapat összeállításán nem kizárt, hogy változtatni kell, elsősorban a játékosokra mostanában háruló terhelés miatt. Például Vincze Patrik és Kalóz Ádám sem

Közép csoport

Szolnoki MÁV–Iváncsa

Szolnok, 17.30

Romanek János a legutóbbi meccs után arról beszélt, hogy a nagyobb különbségű vereség ellenére dicséret illeti játékosait, mert ezen a találkozón játszottak eddig a legszervezettebben.

– Így ki lehet kapni – értékelt a tréner. – Ha ebben a szellemben játszunk a folytatásban is, még sok örömet szerezhetünk szurkolóinknak.

Tudja, hogy nagyon jó csapat ellen játszanak majd, a Fejér megyei település gárdája pontveszteség nélkül vezeti jelenleg a tabellát. Mégsem tartja esélytelennek csapatát, különösen nem hazai környezetben, és nagyon bízik abban, hogy folytatják az itthoni jó sorozatot. Lényegében minden játékos a rendelkezésére áll, még egy-két poszton gondolkodik, hogy kinek szavazzon bizalmat.