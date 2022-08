A Tiszaföldvár csapata első helyen végzett a regionális futsal bajnokságban tavasszal. Az NB II.-be jutás egy oda-vissza vágós osztályozón dőlt el, ahol sajnos a mieink maradtak alul. A későbbiekben azonban visszalépés miatt bejutott a TISE csapata a másodosztályba. Első meccsüket a Gyöngyös ellen játszanák, de a csapatok túl korainak ítélték meg az augusztus 29.-ei kezdést, így elhalasztják azt.

– Újoncként szerettünk volna hazai környezetben bemutatkozni az NB II.-ben, de csak másfél hete ismertették a sorsolást. Nem volt sok időnk a felkészülésre, szerencsére a Gyöngyös csapata is korainak találta, így az első mérkőzést halasztjuk – mesélte Bozsó László, a tiszaföldvári férfi futsal csapat edzője.

A tavalyi keret nem sokat változott. Két játékostól, Székely Dávidtól és Gonda Róberttől kellett elbúcsúzni, utóbbitól azért, mert kötelező utánpótlásban is NB II.-es csapatot indítani, így ő az U20-as csapatban fog szerepet kapni. Helyükre négy játékost igazoltak, Vadas Gergő, Vincze Patrik, Kovács Dominik és Szentmiklósi Dániel nagypályás csapatokban is szerepelnek, és mellette fogják a földvári gárdát erősíteni.

– Elég bő a keret, de szükségünk is van rá, – folytatta a szakember – sűrű lesz ez az évad. Kell a létszám, pláne úgy, hogy a fiúknak lesznek vasárnapi nagypályás mérkőzéseik, hétfőnként pedig már vár rájuk a teremfoci, és ezek mellé még az edzést is be kellene sűríteni. Nagy hálával tartozom nekik, ugyanis én is tudom, mennyire nehéz a két csapat programját egyeztetni. Felnőtt emberekről van szó, akik munka és megye I. -es vagy NB III.-as bajnokság mellett csinálják ezt, ráadásul hétköznap. Százötven-kétszáz kilométereket kell majd minimum utaznunk az idegenbeli mérkőzésekre, ami megterhelő lesz mindannyiunk számára.

A gárda első meccsén, a szintén újoncnak számító Dunakeszi csapata ellen vendégszerepel, szeptember 5-én este nyolc órakor.

A tise ellenfelei: Csenger, Szeged, Gyöngyös, Gyulaháza, Tápiózentmárton, Kistarcsa, Maglód, Miskolc, Nyíregyháza és Dunakeszi.