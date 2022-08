A Tiszafüred ezúttal a Jászberényt látja vendégül, utóbbi együttes az elmúlt szombaton kupamérkőzésen tudott ismét sikerre vinni egy tétmérkőzést fél év pauza után, a tavaly még NB III.-as Rákosmente otthonában. A pályaválasztó pedig épp a Karcag ellen zsebelte be első győzelmét. Utóbbi gárdára nehéz találkozó várhat az elmúlt szezonban jól szerepelt és kiválóan kezdő Putnok ellenében, hazai pályán. Az újraformálódó Szolnoki MÁV a most feljutott Bánk csapatát fogadja a győzelem reményében.

Tiszafüred–Jászberény NB III. Keleti csoport

Vasárnap, 17.30

Felemásan szerepelt eddig a füredi együttes, Dorcsák Zoltán edző nem is tudja még, hogy melyik a csapat igazi arca. Csak reméli, hogy az, amelyiket az első fordulóban a Karcag ellen mutattak tanítványai. A következő fordulóban rá sem lehetett ismerni a fiúkra, de a kupameccsen – bár simán továbbjutottak – sem lett tisztább a kép. A szerephez jutott labdarúgók többsége nem győzte meg játékával a trénert ezeken a találkozókon.

Bár a csapatot irányító szakember szerint egy megyei rangadón bármi megtörténhet, ők mindenképp nyerni szeretnének. Úgy látja, hogy a jászsági együttes még nem szokott össze teljesen, így esélyesként futhatnak ki a pályára, valószínűleg ugyanabban az összeállításban, amelyet már a korábbi találkozókon megszokhattunk.

A Jászberény háza táján – a kupatovábbjutás ellenére – sem örömteli a hangulat, köszönhetően az eddig megszerzett egyetlen pontnak.

A játékosok maguk kongattak vészharangot a balul sikerült hazai, Diósgyőr elleni 4–1-es vereséget követően. Német Gyula edző továbbra is látványos támadójátékot ígér, de mindenképp stabilabbá tenné a védekezést, amihez a 4-2-3-1-es, vagy a 4-4-2-es hadrendet választja majd. Továbbra is szeretnének egy középső védőt igazolni, és a sérült Fejes János helyettesét megtalálni. A szakember ellenfelüket jelenleg az övénél összeszokottabb csapatnak látja, és már egy döntetlennel is elégedett lenne.

Ennek ellenére szerinte az dönt majd, hogy vasárnap melyikük tud jobban koncentrálni az adott feladatra.

– Mindenkinek tudnia kell, hogy miért van ott a pályán, mit akar elérni, persze ez igaz lesz minden mérkőzésre – nyilatkozta Német. Érdekesség, hogy az előző szezonban mindkét egymás elleni találkozón az akkor vendégül érkező diadalmaskodott.



Karcagi SE–Putnok NB III. Keleti csoport

Vasárnap, 17.30

Az elmúlt szezonban a nyolcadik helyen végzett, az ideit pedig két győzelemmel kezdő Putnok látogat a karcagi csapat otthonául szolgáló Balmazújvárosba. A hazaiak rajtja nem sikerült igazán jól, nem állt még össze a nyáron nagy átalakuláson átesett gárda, de a java még hátravan, tartják ezt a nagykunsági városban. Várhatóan nehéz dolguk lesz Igor Bogdanovics tanítványainak, hiszen vasárnapi vendégük az első fordulóban Sényőn nyert magabiztosan, ők pedig a következő körben épp velük osztoztak meg a pontokon. Így vagy úgy, de a vendéglátók nagyon szeretnék megszerezni első győzelmüket.

Szolnoki MÁV–Bánk NB III. Közép csoport

Vasárnap, 17.30

Romanek János, a MÁV trénere ha maradéktalanul nem is, de elégedett fiai eddigi teljesítményével, és ha a hétvégén sikerülne zsinórban – a kupát is beleértve – harmadik meccsüket is abszolválni, arra már többen is felkapnák a fejüket. Úgy véli, hogy a fiatalok kezdenek felnőni a fe­ladathoz, és ha ez így megy tovább, még sok örömben lehet részük.

– Abban szinte biztos vagyok, hogy szerzünk majd gólt vasárnap, de hátul jobban kell vigyáznunk – nyilatkozta hírportálunknak Romanek. Hozzátette, az esetleges győzelemmel a szurkolóikat is szeretnék megörvendeztetni.