Múlt héten kezdte meg a közös a felkészülést a következő idényre a Székács KE felnőtt férficsapata. Az NB II.-ben az elmúlt két szezont egyaránt magabiztos fölénnyel megnyerte a törökszentmiklósi alakulat. A 2021–2021-es idényben nyolc pontot, míg a 2022–2023-as idényben hét pontot vertek a közvetlenül mögöttük végző csapatra, ráadásul ebben a két szezonban mindössze egy vereséget és egy döntetlent hoztak össze, minden más mérkőzésüket megnyerték.

Ám jelentős változások történtek a nyáron. A legszembetűnőbb változás talán az új hazai pálya lesz: a Lábassy János technikumban játsszák majd otthoni találkozóikat.

– A felnőtt és az ifjúsági csapat a jövőben is egymás után játszik, ezentúl a Lábassyban – mondta Szloska Krisztián, a csapat trénere. – Erre azért is volt szükség, mert olyan sok korosztályos csapatunk van, hogy már nem tudtunk hol edzeni – tette hozzá.

Azért a keretet sem kerülte el az átalakulás. Több, eddig kettős engedéllyel Miklóson játszó ifistára már nem számíthat a Szloska Krisztián vezette klub, valamint térdszalagszakadás miatt Csanádi Valter sem állhat a csapat rendelkezésére ősszel.

Jó hír ugyanakkor, hogy – bár a korábbi hírek a távozásáról szóltak –, az előző szezonban 122 gólig jutó Berkes Gergő marad a Székácsnál, valamint érkezők is akadnak. Ilyen például a 18 éves Birgés Dávid, aki a tiszaföldvári utánpótlásból kikerülve, a legutóbbi bajnokságban az NB II.-es Kunszentmártont erősítette, vagy a szintén Kunszentről érkező kapus, Subicz Attila. Mellettük több játékos is érkezik a korosztályos csapatból, valamint több játékossal is tárgyalnak még, az ő kilétük egyelőre nem nyilvános. Mindezzel együtt nem garantált a címvédés.

A szakvezető szerint legalább a középmezőnyt célozzák meg, és azért bíznak egy jó őszi idényben. Mint Szloska Krisztián elmondta, a srácok hozzáállásán ez biztosan nem fog múlni.