A futók körében az egyik leghangulatosabb eseményként számon tartott megméretés egyik különlegessége, hogy a korábbi 38 futásnak rendre volt újszászi résztvevője. A sorozat most sem szakadt meg, mert a település, most is népes, 12 fős csapattal nevezett. tegyük, hozzá, hogy a többség már futott Tatán. Most is volt azonban egy újonc, Sebők Roland először teljesítette a tatai 13.5 kilométert, futás közben többen felismerték a piros frizurás Tik-tok sztárt. Fehér János pedig immár a 39. alkalommal rajtolt a hagyományos viadalon, ő és a tatai dr. Répássy György büszkélkedhetnek maximális részvétellel.

A kezdésre szerencsére a nagy hőség megenyhült. Elviselhető melegben, helyenként erős szélben szedte a lábát a több mint négyszáz versenyző. A legnépszerűbb a 13,5 kilométeres minimaraton volt, ami az Öreg- és a Cseke-tó megkerülése után a vár kapujánál lévő célban ért véget, a távot 169 férfi és 65 hölgy tudta le. Népszerű volt a váltó is, amelyben hárman teljesíthették 2.2, 6.6 és 4.6 kilométeres szakaszokban a minimaratont. Nem kevesebb mint 17 női és 42 férfi csapat küzdött a helyezésékért, a 21 kilométert 42 férfi és 9 nő futotta végig.

Az újszásziak ezúttal is kitettek magukért, ugyanis a várudvarban tartott eredményhirdetésen kétszer szólították őket a dobogóra. Közülük a leggyorsabb egy órás idővel Bakos Dávid volt, ezzel a 19–24 évesek között a harmadik helyen végzett. Fehér János pedig a 70–74 évesek között szerezte meg a bronzérmet. A Diós Letícia–Kovács Brigitta–Kis Csenge Anna trió az 51–100 év összéletkorú női váltók versenyében a negyedik helyen ért célba. A legjobb újszászi eredményt a korábban a településen duatlonozó-triatlonozó, most Győrben élő Battyányi Attila érte el, aki 56:09 perces idejével első. helyezést ért el, ami az abszolút kategóriában nyolcadik helyet ért számára.

A 150 évnél idősebb összéletkorú váltók versenyében pedig a martfűi Bíró–Révész család (Révész Imréné, Bíróné Révész Erzsébet, Bíró Lajos ) tett ki leginkább magáért, hiszen csapatuk a harmadik helyen zárt.