Egy korábbi baráti társaságból jött létre az egyesület

Több mint tíz éve ismerősökből és barátokból szerveződött egy kisebb csapat Tiszaföldváron, akik íjat ragadtak a kezükbe.

– Bár korábban is igen nagy létszámmal dolgoztunk, de 2018 óta vagyunk bejegyzett egyesület. Az önkormányzattól kaptunk egy területet, az Életfa liget a mi birodalmunk, közvetlenül a lovaspálya mellett – tudtuk meg Tóth Mihálytól, az egyesület elnökétől. A helyi lovasokkal is jó viszonyt ápolnak, így például használhatják a pályájukat is.

– Nagyobb távokra is tudunk lőni. Gyakorolni és edzeni mind a rövid cél, mind a távcél, de még a távlövő kategóriában is szükséges – emelte ki.