Mivel a Törökszentmiklós az előző idényben kiesett a harmadosztályból, így a 2022–2023-as szezont ismét a megyei élvonalban kezdi meg a klub. Az NB III. Keleti csoportban egy évet töltő gárdát az alapoktól építették újjá, hiszen majd’ minden játékos távozott, mindössze négyen maradtak a tavalyi keretből. Az új igazolások mellett az utánpótlásból is hoztak fel fiatalokat, ezenfelül több régi játékos visszatért. Emiatt is – no meg azért, mert a felkészülésük során kevés edzőmeccset játszottak – igencsak nehéz megjósolni, mire számíthatunk a miklósi legényektől.

– Nem merünk nagyot álmodni. Az elejéről kell kezdenünk a munkát. Ugyanakkor mindent meg fogunk tenni a siker érdekében – vázolta a TFC kilátásait Gergely Mátyás, a csapat edzője. – Július elején kezdtük a felkészülést, ám sérülés miatt több játékos nem állt a rendelkezésemre, így még nem látom egészében a csapatot – ecsetelte hírportálunknak a Törökszentmiklós szak­vezetője.

– Célunk nem lehet más, mint minden meccsből kihozni a lehető legtöbbet, de a realitás talán az, hogy a mezőny első felében végezzünk. A Törökszentmiklós tehát egyelőre nem számol az NB III.-as feljutással, de a későbbiekben szívesen visszatérnének a harmadosztályba. – Most, hogy beleszippantottunk a nemzeti bajnokság légkörébe, az ember vágyik oda vissza, igazán színvonalas bajnokság volt. Bízunk benne, hogy lesz még lehetőségünk ott futballozni. A fiúkat is az motiválja a legjobban, hogy alkalmasak, érettek legyenek arra, hogy újra osztályt válthassunk – részletezte a vezető­edző. Hogy mindezek fényében hogyan teljesít majd a TFC, arra az augusztus végén induló bajnokság ad választ.