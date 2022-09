Folytatódott a Szolnoki MÁV vereségsorozata, így joggal gondolhatják a Tisza-parton, hogy ellenük fordult a sors.

Az NB III. Közép csoport vasárnapi, kilencedik fordulójában az Újpest fiókcsapata Burzi Alex fejesgóljával szerzett vezetést a 19. percben. Kishíján a hazaiak is fejesgólt szereztek, ám csak kapufáig jutottak az első félidőben, és több nagy helyzetet is kihagytak. A második félidőben Tisza kiállítása után tíz emberrel is próbálkozott a MÁV, a közönség is támogatta a hazai gárdát, de nem jött össze az egyenlítés, így immáron hat forduló óta képtelen pontot szerezni a Szolnok.

– Nem egyszerű a helyzetünk. Fejben nehéz feldolgozni a sok vereséget, ami ráadásul a klub és az öltöző hangulatára is rátelepszik – mondta hírportálunknak a helyzettel kapcsolatban a MÁV edzője. Romanek János szerint így is dicséret illeti a játékosait, akik mindezek ellenére odateszik magukat, és a közönséget is, amely mellettük állt az Újpest ellen.

– Az önbizalom meginog, a lábak megremegnek ennyi vereség után. Mindezek ellenére a Kecskemét és a Cegléd ellen pontot kell szereznünk, hogy elmozduljunk ebből a helyzetből. Ha ellenük is pont nélkül maradunk, akkor brutális dolgok jönnek – fogalmazott.

Ezek a találkozók a héten szerdán, illetve vasárnap várnak a szolnoki legényekre, sok idejük tehát nincs felkészülni. Ráadásul a kapus Csáki Kálmán az Újpest elleni bemelegítéskor megsérült, így vállalta a játékot, ám ezzel az e heti pályára lépése bizonytalanná vált.

Szolnoki MÁV–Újpest II. 0–1 (0–1)

Szolnok, 500 néző. V.: Nagy Attila László

Szolnok: Csáki – Kópis, Gohér, Pelles, Dudok – Antal (Nádházi, 46.), Tisza, Lengyel, Tömösvári (Lukovszky, 68.), Rokszin – Iván (Lakatos, 58.). Edző: Romanek János

Gólszerző: Burzi (19)

Kiállítva: Tisza (55.)