Egy biztos, napi két edzéssel gőzerővel készül az Invictus csapata a bajnoki rajtra, ami szombaton lesz számukra Székesfehérváron, ezt és a múlt hét végi felkészülési tornát megelőzve beszélgettünk Mohi Zoltán szakosztályvezetővel, Kis Gábor vezetőedzővel és Mihályi Áron csapatkapitánnyal.

– Próbálunk egy olyan csapatot összerakni, amely jó eredményeket érhet el a másodosztályban – kezdte Mohi Zoltán a klub alapítója.

– Mindebben a feljutás is benne van, ami ugyebár csak a bajnoknak jár, míg második helyezettnek osztályozót kell játszania. Természetesen azon vagyunk, hogy megteremtsük a feltételeket a jó szerepléshez. Az OB I.-es klubokkal nem tudunk versenyezni, de azt a munkát várjuk el, amit az első osztályban is elvégeznek a játékosok. Két rutinos, az első ligát és sok nagy csatát is megélt játékosunk, Marnítz Gergő és Süveges Máté, míg társaik 21-22 évesek, akik éhesek a sikerre.

Velük akarunk nagyot alkotni az előttünk álló évadban.

– A bajnokság mellett a Magyar Kupában is elindulunk, melyben a BVSC gárdája lesz majd a vetélytársunk. Azért, hogy a fiataljaink még többet legyenek játékban beneveztünk a Komjádi-kupa küzdelmeibe is.

Egy biztos, az Invictus legénysége nem fog unatkozni a következő évadban. Állományukból a kapus, egyben csapatkapitány, Mihályi Áron azt mondta: – Azt gondolom, hogy beletesszük a munkát, hiszen a heti 6-7 vizes edzésünk mellett 2-3-szárazföldi tréninget is elvégzünk. Edzőnk Kis Gábor jó hangulatú edzéseket tart, nem kell noszogatnia senkit, hiszen mindenki maximálisan odateszi magát. Egyre jobban csiszolódunk, hála a kétkapus meccseknek. A hétvégi torna pedig meg is mutatja majd, hogy hol is tartunk valójában.

A távolabbi cél az, hogy minél fényesebb érmet, lehetőleg aranyat szerezzünk a bajnokságban.

Áron mint mondta Kis Gábor edzésein mindenki maximálisan oda teszi magát, nincs is pardon.

– Hosszú út előtt állunk – nyilatkozta az edző, aki játékosként olimpiai-bajnoki címet is szerzett.

– Ha a játékosok azt csinálják, amit kérek tőlük, akkor leszek elégedett. A nyáron hat új ember érkezett közénk, az ő beépítésük nem megy egyik napról a másikra. Azt szeretném, hogy az Invictusról nem az menne kifelé, hogy ez egy bajnokesélyes csapat, hanem az hogy itt milyen komoly munka folyik. Ha a bajnokság nem úgy sikerül, ahogy terveztük az legyen az én felelősségem. Nekem feleljenek meg a fiúk, és csinálják azt, amit én szeretnék kialakítani. Ha ez jól alakul, akkor a lehetőségek és az álmok is valóra válhatnak.

Ceglédi kupagyőzelem

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a II. Invictus Martfű Termál Spa Kupa elnevezésű felkészülési tornát. A háromnapos teszttornán öt, a másodosztályban érdekelt csapat mérte össze erejét. A kupát végül a ceglédi együttes hódította el, megelőzve a házigazdákat.

A martfűi gárda eredményei: Invictus–Szeged 14–13, Invictus–Tatabánya 17–10, Invictus–Cegléd 9–11, Invictus–Fehérvár 22–10

Végeredmény: 1. Ceglédi VSE, 2. Invictus SC, 3. Tatabánya VSE, 4. Szeged VS, 5. Fehérvár VS

Legjobb kapus: Mihályi Áron (Invictus)

Legjobb játékos: Leinweber Olivér (Szeged)

Gólkirály: Simon Balázs (Cegléd) 18 találattal.