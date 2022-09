Ráadásul – ha a mogorva cseh ősz nem lett volna elég – még betegség is hátráltatta Szabót. Mindezek ellenére a fiúk így is döntőbe jutottak a hétfői selejtezőből. Tartalékos versenyzéssel – 6 perc 53,70 másodperces időt evezve – negyedik helyen jutottak be a pénteki, fél háromkor kezdődő fináléba.

– Fizikálisan edzésről edzésre egyre jobban érzem magam. Amikor újra hajóba ültünk Kálmánnal, nem volt rosszabb, mint előtte, igaz, kicsit gyengébbnek éreztem magam. Több rövidebb résztávot mentünk, hogy szokjam az intenzitást, a helyosztó futamot is ennek fényében húztuk le. Nem vagyok még csúcsformában, de azon vagyok, hogy a pénteki döntőre a lehető legjobb állapotba hozzam magam – mondta Szabó a hunrowing.hu-nak.

Hozzátette: a török, az olasz és a cseh egység is nagyon erősnek tűnik, az első négy között szoros harc lehet.

És hogy miért négy?

– Mi is erősek vagyunk – fogalmazott Szabó.