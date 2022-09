Martfű–Tiszaföldvár, 15.30

Négy forduló elteltével a Martfű és a Tiszaföldvár is százszázalékos mutatóval bír a Megye I.-ben, előbbi az első, utóbbi a második helyen áll a tabellán. És itt nagyjából be is fejezhetnénk. De ne tegyük! A forduló (a bajnokság?) legnagyobb rangadója ugyanis jóval több két jó csapat összecsapásánál. A Martfű és a Földvár régi riválisai egymásnak. A Tiszazug két szomszédos városa a korábbi években is meghatározó ereje volt a ligának, összecsapásaik pedig nem csupán az egymás közti erősorrendet voltak hivatottak eldönteni, de a győztes csapat szurkolóinak arcára is széles mosolyt kanyarított a vetélytárs felett aratott siker.

Ez az előző idényben a TiSE-nek sikerült.

Legutóbbi, április találkozásukkor 5–1-es veréssel küldték haza a Martfűt. Előtte pedig egy szappanoperai fordulatokban hemzsegő találkozón játszottak 4–4-es döntetlent Martfűn, ahol két fordítás után a 93. percben egyenlített a Földvár, a későbbi gólkirály Kovács Tamás révén. Kovács viszont ezen a meccsen bizonyosan nem lép pályára. Személye nem csupán góljai miatt pikáns, de azért is, mert ettől az idénytől már a Martfű színeiben játszik. Ám még a szezon előtt kardiológiai gondjai adódtak, amit bár kihevert, továbbra sem sincs hadra fogható állapotban. Az biztos, hogy valamelyik – vagy mindkét – együttes elveszíti makulátlan mérlegét.

A két gárda az előző fordulóban megszenvedett aktuális ellenfelével. Kardos Mihály, a martfűiek szakvezetője hírportálunknak akkor úgy fogalmazott, enerváltan játszottak, míg a földváriak edzője, Virágh Ferenc azt emelte ki, csapatuk nem kapott gólt. Igaz is: a két gárda védelme eddig szinte légmentesen zárt. A Martfű négy meccsén három gólt kapott, míg a Földvár hálója szinte patyolattiszta maradt, mindössze egyszer mattolták őket. Góllövés szempontjából viszont a Martfű áll jobban, 21 találattal, de a TiSE eddigi ellenfeleinek is tizenötször kellett kivenniük a labdát a hálójukból.

Hogy a két csapat hálóőreinek ezúttal mennyi dolga lesz, az egyelőre nem tudhatjuk, ám arra nyugodt szívvel fogadhatunk, hogy nem maradunk izgalmak híján a tiszazugi derbin.

Mesterszemmel:

Kardos Mihály: – Nagyon nem nézünk ki jól, lassan több a sérültünk, mint az egészséges játékosunk. Ennek ellenére szeretnénk megnehezíteni a jó erőkből álló Tiszaföldvár dolgát. Kovács Tamás biztosan nem játszik, és Székely Dávid térdszalag-sérülés miatt két hónapra kiesett. Eltiltás is nehezíti a dolgunkat. Ráadásul a Földvár nagyon erős támadófutballt játszik. Bár nem mi vagyunk az esélyesek, de mindent meg fogunk tenni a pályán.

Virágh Ferenc: – A bajnokság fontos állomásához érkeztünk, de meggyőződésem, hogy a végelszámolásnál nem ez a meccs fog dönteni. Tiszteljük az ellenfelet, talán az egyik legjobb csapat ellen fogunk játszani, de ugyanúgy készülünk erre a találkozóra is, mint bármelyikre. Úgy gondolom, más mérkőzés lesz ez, mint a legutóbbi. Szoros küzdelemre számítok.

További párosítások:

Szombat: Kenderes–Jászberény II., Kunhegyes–Rákóczifalva, Tószeg–Jászárokszállás, 15.30

Vasárnap: Cserkeszőlő–Mezőtúr, Törökszentmiklós–Szajol, Jászfényszaru–Kunszentmárton, Kisújszállás–Jánoshida, 15.30