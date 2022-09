Szerencsére a továbbjutó ha­­jók között vannak a Szolnoki Sportcentrum párosa is. Simon Béla és Juhász Adrián 500, 1000 és 1500 méternél is a harmadikként haladt át a férfi kettesek versenyében. Az igen jó formában versenyző horvát egységgel a hongkongiak tudták tartani a lépést – övék lett az első és a második hely.

A magyar csapat harmadik helyét könnyedén megtartva, 7 perc 5,33 másodperces időt evezve ért célba. És mivel éppen hárman mehettek tovább a 13–18. helyezéseket eldönteni hivatott futamban, a szolnoki duó is érintett lesz a szombaton 10 óra 32 perckor rajtoló C döntőben. Szép eredmény ez, különösen annak fényében, hogy egy igencsak sűrű versenyszezon végén tartanak a fiúk.

Magyar sikernek örülhet­tünk még csütörtökön Péter­vári-Molnár Bendegúz révén is, aki az elejétől bátor versenyzést vállalt egypárban, diktálta a tempót. Jutalma: vasárnap a 13. helyért csatázhat, de nem lesz könnyű dolga, ugyanis a másik futamból hárman is az övénél erősebb idővel jutottak a C döntőbe. Kiélezett harcban szerezett jogot a C döntőre kétpárban Bácskai Máté és Ács József.

A duó féltávnál még az első helyért csatázott, ám a végére visszacsúsztak, ám végső erőbedobással maguk mögött tartották a C döntőjüket fenyegető osztrák párost, így vasárnap ők is a 13. helyért mehetnek.

Nem jutott be a legjobb 18 közé Galambos Péter, Tamás Bence könnyűsúlyú kétpárban, ők a D döntőben vigasztalódhatnak.

Ám mindezek előtt pénteken nagy napja lehet a szolnoki Furkó Kálmánnak, aki Szabó Bencével párban pénteken 14 óra 28 perckor rajtol a könnyűsúlyú kettesek A döntőjében. A kétszeres Európa-bajnok párosnak az amerikai, az olasz, a török, a cseh és az egyiptomi válogatottal kell megmérkőznie a bajnoki címért és a dobogós helyekért.